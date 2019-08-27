U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪落選

▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊即將於28日前往韓國參加世界盃，結束與美國隊4場練習賽後，正式公布最後20人名單，被刷掉的有投手曾峻岳、李慶隆，剛與中信兄弟簽約的捕手張聖豪以及內野手翁耀宗。

中華隊在玉山盃青棒賽後決定36人藍白對抗賽名單，經過7場對抗賽，留下24人培訓名單，經過近兩個月集訓，教練團觀察球員表現，在24日至27日與美國隊熱身賽後，公布最終20人參賽名單。中華隊將於28日早上啟程前往韓國，備戰的世界盃，30日開幕日首戰將於中午12點對巴拿馬。

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總教練周宗志表示：這三場交流賽美國隊的投打強度都幫助整個球隊更進入狀態，也透過這系列比賽來確認最後出賽選手名單，很感謝每位選手在集訓中的努力與付出，每位選手其實都有實力去代表台灣出賽，不過名單只有20位，參考球員近況，以及功能性，希望這最後20位名單能再接再厲繼續努力。

中華隊20人參賽名單

總教練： 周宗志 (新北市)

教 練：（4名）田家銘 (新北市) 、鄭志強 (新北市)、黃郁倫 (宜蘭縣)、葉明嘉 (臺東縣)

投 手： （8名）

王彥程 (新北市) 、林子崴 (新北市)、李晨薰 (桃園市) 、陳柏毓 (桃園市)、潘文輝 (新北市) 、陳志杰 (桃園市)、林昱珉 (新北市) 、余 謙 (臺東縣)、

捕 手： （2名） 林辰勳 (新北市) 、羅暐捷 (高雄市)

內野手： （7名） 何恆佑 (新北市)、林吳晉瑋(新北市)、王順和 (新北市) 、鄭宗哲 (高雄市) 、林子豪 (桃園市)、林瑞鈞 (臺中市)、李灝宇 (桃園市)

外野手： (3名） 蔡佳諺 (新北市)、林政華 (臺東縣)、岳政華 (新北市)