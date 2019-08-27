運動雲

>

U18世界盃／中華隊20人名單出爐　兄弟捕手張聖豪落選

ETtoday運動雲

▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊即將於28日前往韓國參加世界盃，結束與美國隊4場練習賽後，正式公布最後20人名單，被刷掉的有投手曾峻岳、李慶隆，剛與中信兄弟簽約的捕手張聖豪以及內野手翁耀宗。

中華隊在玉山盃青棒賽後決定36人藍白對抗賽名單，經過7場對抗賽，留下24人培訓名單，經過近兩個月集訓，教練團觀察球員表現，在24日至27日與美國隊熱身賽後，公布最終20人參賽名單。中華隊將於28日早上啟程前往韓國，備戰的世界盃，30日開幕日首戰將於中午12點對巴拿馬。

請繼續往下閱讀...

總教練周宗志表示：這三場交流賽美國隊的投打強度都幫助整個球隊更進入狀態，也透過這系列比賽來確認最後出賽選手名單，很感謝每位選手在集訓中的努力與付出，每位選手其實都有實力去代表台灣出賽，不過名單只有20位，參考球員近況，以及功能性，希望這最後20位名單能再接再厲繼續努力。

中華隊20人參賽名單

總教練： 周宗志 (新北市)
教 練：（4名）田家銘 (新北市) 、鄭志強 (新北市)、黃郁倫 (宜蘭縣)、葉明嘉 (臺東縣)

投 手： （8名）
王彥程 (新北市) 、林子崴 (新北市)、李晨薰 (桃園市) 、陳柏毓 (桃園市)、潘文輝 (新北市) 、陳志杰 (桃園市)、林昱珉 (新北市) 、余　謙 (臺東縣)、

捕 手： （2名） 林辰勳 (新北市) 、羅暐捷 (高雄市)

內野手： （7名） 何恆佑 (新北市)、林吳晉瑋(新北市)、王順和 (新北市) 、鄭宗哲 (高雄市) 、林子豪 (桃園市)、林瑞鈞 (臺中市)、李灝宇 (桃園市)

外野手： (3名） 蔡佳諺 (新北市)、林政華 (臺東縣)、岳政華 (新北市)

關鍵字： U18世界盃中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

影／林書豪簽約北京首鋼官方發布　首鋼老闆解釋為何選擇CBA

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

影／北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

讀者回應

﻿

最新新聞

1東奧門票配額少　奧會積極爭取

2羅齊爾轉隊黃蜂誓言打響自己名號

3陽岱鋼先發無安打吞3K　連9打數無安打

4高孝儀長打再添1分　5局富邦2：0猿

5林書豪變京劇武將　喊北京我來了

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2北京首鋼證實簽約林書豪

3于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

4高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

5林書豪簽CBA北京　創歷史最高薪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366