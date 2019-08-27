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林書豪新賽季披北京首鋼7號戰袍　與大陸好友翟曉川聯手

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▲▼林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

記者游郁香／綜合報導

在NBA打滾了9季，上季奪得個人首枚冠軍戒的林書豪，確定下季「登陸」CBA加盟北京首鋼，成為陣中第3名外援，新賽季將披上7號戰袍，將與他的中國好友翟曉川成為隊友，力拚重返冠軍；北京男籃過去4季最高排名是上季的第5，一度還在2016-17賽季跌到第9名。

林書豪曾是麥迪遜花園廣場的「寵兒」，從落選新秀到2度被釋出，卻在尼克板凳深處竄出，2012年掀起「林來瘋」成為知名球星，激勵人心的故事紅遍世界。但上季隨暴龍奪得個人首冠後，他卻面臨生涯最大危機，在自由市場上乏人問津，倒是傳出CBA多隊對他很感興趣，其中又以北京首鋼最為積極。

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中國籃球記者宋翔18日就曾披露，北京男籃與林書豪達成簽約意向，雖然被「豪小子」的團隊否認，但北京隊27日正式宣布簽約「豪小子」，官方發布了一張「豪小子」身穿北京7號戰袍的「漫畫」，歡迎這位首位奪得NBA冠軍戒的華裔美籍球星。

林書豪NBA生涯場均能夠繳出11.6分、2.8籃板、4.3助攻，雖然2017年遭逢嚴重的膝傷，但31歲的他仍正值當打之年，來到CBA舞台後，整體數據上看「25分、8助攻」。由於現行CBA規定，外援只能每年一簽，這意味著「豪小子」只能和北京簽訂1年約，他可以利用CBA舞台大量上場曝光機會，尋求重返NBA的機會。

林書豪是NBA史上最成功的亞裔後衛，他締造了自1976-1977賽季ABA和NBA合併以來，前5場先發累計得分最高紀錄，也是NBA史上第一位在個人生涯前5場先發，都砍下至少20分並送出7助攻的球員，率紐約尼克連贏6場，並締造單場38分個人最高紀錄，掀起「林來瘋」振奮追求籃球夢的每個孩子。

▲▼林書豪加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

關鍵字： 林書豪豪小子CBA北京首鋼
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