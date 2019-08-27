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林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

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▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪將以外援身份加盟CBA北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

體育中心／綜合報導

北京首鋼透過微博發佈已經與林書豪達成加盟共識，就等待CBA審核，一但通過將以外援身份亮相。先前中國媒體外傳，首鋼開出稅後300萬美元的價碼，若最終是這個價碼的話，將寫下歷史最高薪外援紀錄，同時也超越中國一哥易建聯的薪資。

先前中國知名籃球記者宋翔就爆料林書豪限期接近加盟北京首鋼，儘管林書豪出面闢謠，但多方消息傳出北京首鋼開出了稅後300萬美元這折合人民幣達到2100萬人民幣，若林書豪真的去了CBA領到這份合約，將成為CBA史上的最高薪。

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遼寧以400萬美元簽下擁有9年NBA資歷的史蒂文森（Lance Stephenson），創下CBA歷史外援最高薪紀錄，接著北控馬上以420萬美元簽約德爾加多刷新紀錄。根據中國最新版的稅法，420萬美元稅後大約落在232.4萬美元左右，換而言之，若林書豪決定簽約北京首鋼，有望再度刷新外援最高薪紀錄。

目前CBA最高薪是廣東宏遠的易建聯，身為中國第一中鋒的易建聯目前是2000萬人民幣，而今夏回到新疆的周琦，目前年薪也才近2000萬人民幣，僅次於易建聯，是CBA本土球員第二高。

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼
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