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不斷更新／陳仕朋迎戰尼克斯　1局結束桃猿0：0富邦

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▲▼富邦悍將,陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將27日主場迎戰Lamigo桃猿，富邦推出本土左投陳仕朋應戰；桃猿則是由洋投尼克斯先發。富邦1下敲出2支安打包括1支二壘安打，不過因為雙殺打沒有得分。1局結束，桃猿0：0富邦。

1局上，桃猿進攻，陳晨威三壘上空飛球遭接殺，林立三壘滾地遭刺殺，藍寅倫左外野一壘安打，林泓育三壘反彈球遭刺殺。

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1局下，富邦進攻，張正偉打穿中間方向一壘安打，李宗賢游擊反彈球遭策動雙殺，胡金龍左外野二壘安打，林益全二壘滾地遭刺殺。

桃猿尼克斯今年先發23場，戰績11勝5敗，防禦率3.39，5度交手悍將，戰績2勝1敗，防禦率4.11，對戰被打擊率為0.280，面對左打只有0.174，但對上右打達0.347，其中林宥穎、李宗賢和胡金龍對戰打擊率都超過4成，必須留意胡金龍，曾從他手中敲出全壘打。

陳仕朋今年18場出賽，皆為先發登板，戰績8勝7敗，防禦率3.59，本季8度交手桃猿，上半季5月25日曾對猿隊繳出8局僅失1分好投，但近期對戰苦吞4連敗，對戰戰績2勝5敗，防禦率4.50偏高。

面對暴力猿打線，陳仕朋被打擊率為0.363，對右打高達0.427，至於左打則是0.302，要小心林立、林承飛，兩人對戰皆超過4成，其中林立和朱育賢、陳俊秀對戰曾開轟。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒左外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒一壘手陳俊秀、六棒壘手郭嚴文、七棒指定打擊朱育賢、八棒游擊手林承飛、九棒右外野手陽耀勳。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒游擊手李宗賢、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手范國宸、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手高孝儀、八棒捕手戴培峰、九棒二壘手于孟馗。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將
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