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林書豪8年前就加入過CBA　亞俱盃交手璞園還勇奪MVP

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▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

▲林書豪新賽季將轉戰CBA正式加盟北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的林書豪動向，27日終於塵埃落定，CBA北京首鋼男籃正式宣布，林書豪新賽季將以洋將身分加入球隊，新賽季首戰將於11月3日在客場對上天津。事實上，林書豪過去在2011年NBA封館期間，就曾短暫加入東莞獵豹出征該年亞俱盃，不僅曾於當時SBL勁旅璞園交手，林書豪也拿下該賽事最有價值球員。

經過9個賽季NBA征戰，林書豪的NBA生涯在今日暫時畫下終點，新賽季他將以北京首鋼洋將身分出賽，正式轉換跑道自CBA舞台登場。

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▲林書豪2011年曾代表東莞獵豹參戰亞俱盃，並與SBL勁旅璞園交手。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

雖然先前就曾表示對於CBA生態、打法並不熟悉，但林書豪過去在2011年NBA封館時期，也曾短暫加入東莞獵豹，參加2011年亞俱盃賽事，當時還曾與來自SBL的璞園交手。林書豪當年在亞俱盃表現出色，個人也拿下該賽事最有價值球員。

林書豪在加入北京首鋼後，除了將與來自台灣的周儀翔聯手外，新賽季預料也將接掌北京後場主控大任，能否在CBA開創另一番「豪」情壯志，肯定將是CBA新賽季的最大焦點。

林書豪NBA生涯累積出賽480場例行賽，平均可繳出11.6分、2.8籃板、4.3助攻。

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪傳出將正式加盟北京首鋼。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪北京首鋼CBA籃球東莞獵豹亞俱盃籃球
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