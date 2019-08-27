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羅齊爾成為新黃蜂一哥　坦言有壓力但可以激勵自己

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▲羅齊爾(Terry Rozier)。（圖／記者張曜麟攝）

▲羅齊爾坦言成為黃蜂一哥有壓力。（圖／記者張曜麟攝，下同）

記者張曜麟／綜合報導

今夏從塞爾提克轉戰黃蜂的羅齊爾(Terry Rozier)，27日來台出席PUMA球鞋活動，一直以來羅齊爾在球隊都是替補球員的身分，不過現在卻成為新任黃蜂一哥，對於這樣能否取代華克(Kemba Walker)，羅齊爾坦言這絕對是一種壓力，但這是可以讓他成為更好的球員，也很感謝這個壓力。

自從2015年進入聯盟後，羅齊爾生涯前4季都在綠衫軍度過，不過因為體系關係，他大多時間只能擔任替補，生涯前2年更是完全沒有先發機會。不過到了2017賽季，在綠衫軍主力都因傷報銷的情況下，羅齊爾在季後賽大爆發，出戰19場全部擔任先發，場均時間更高達36.6分鐘，可以攻下16.5分、5.3籃板、5.7助攻。儘管打出生涯年，羅齊爾在上賽季依舊只能擔任替補，而在今夏更因為和綠衫軍合約談不攏，最終轉戰黃蜂。

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由於今夏原黃蜂主力控衛轉戰綠衫軍，羅齊爾到了夏洛特自然成為了新任球隊一哥，而他也被寄予厚望可以帶領球隊進入季後賽，不過對於能否取代華克的地位，羅齊爾坦言這相當有壓力，「要取代華克這是一種壓力，但這種壓力是一種在場上可以去激勵自己，並且成為更好得球員的動力，所以並不擔心。」

羅齊爾繼續說，「華克是黃蜂隊史得分最多的球員，而我進入聯盟以來，一直很希望成為先發球員，現在終於可以首席控後，對於這種壓力，我一直抱著感謝的態度。」

▲羅齊爾(Terry Rozier)。（圖／記者張曜麟攝）

關鍵字： NBA黃蜂羅齊爾
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