馬大偉解盤／紅雀@釀酒人　「拆」莊買全場大分

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▲米可拉斯（miles mikolas）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月28日單場賽事，由聖路易紅雀作客密爾瓦基釀酒人，目前運彩盤口開出釀酒人讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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釀酒人豪瑟(Adrian Houser) 本季防禦率3.62，重回先發後表現亮眼，5次出賽僅有1場掉4分，另外4場都是失1分收場。在家防禦率3.00，不過本季兩次投紅雀，9.1局掉了6分。

紅雀米可拉斯(Miles Mikolas) 本季防禦率4.43，但近3場表現不佳，每場都丟了5分。他客場表現頗讓人擔心，防禦率高達6.54，本季碰釀酒人1次，5局掉了5分。

莊家思維分析

系列賽首戰紅雀算是痛宰釀酒人，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場釀酒人賠率為1.68，認為釀酒人勝率約59%，算是滿看好釀酒人。

今日推薦 : 「拆」莊，買全場大分。

今日選擇「拆」莊理由 :

盤雖看好釀酒人，但多是因為先發投手的因素，他們評估豪瑟比米可拉斯好上不少，但釀酒人賠率比我預期低不少，不划算，建議買全場大分。米克拉斯客場爛，爆掉機率高，過去5次對上釀酒人，4次開大分；豪瑟投紅雀普普，加上，這場主審過去31場有22場開出大分，超過7成大分機率。因為雙方先發防禦率都還可以，大小分國際盤9.0分算正常，直接拆莊。

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