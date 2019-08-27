U18世界盃／擊敗天花板高的美國隊　鄭宗哲：大大加分

▲U18中華隊，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊隊長鄭宗哲排第3棒，他27日最後一場熱身賽敲出2安打，包含1支三壘安打，面對速球投手已經能適應，他認為看到大家進步，「打這四場比賽，讓我們有自信，能大大加分。」

鄭宗哲在上個月與海盜隊簽約，成為陣中唯一旅美球員，不過這次與美國對抗賽是他生涯首度面對美國球員，而且這場比賽與大聯盟明年新秀排行第2的王牌投手阿貝爾（Mick Abel），第一打席遭到三振。

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鄭宗哲說，「因為之前看過很多他的影片，他的滑球又很快，所以覺得他第一顆會投滑球，但來了一顆變速球，然後想太多就被三振了。」不過他接連面對中繼投手哈里森（Kyle Harrison）、 哈特（Colby Halter）都敲安打，還有1支三壘安打。

美國隊這次投手群最快飆到156公里，鄭宗哲表示，「有些球很快，但尾勁沒那麼好，身材高大，角度比較高一點，感覺他們都是未完成品，以後會很強，天花板都很高。」

中華隊從0比7落敗，第2戰3比6再敗，第3戰進步到4比2獲勝，而且最後一戰敲出8支安打，鄭宗哲說，「從第一場到現在，大家面對速球掌握越來越好，有自信，大大加分。」