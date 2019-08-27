運動雲

>

U18世界盃／擊敗天花板高的美國隊　鄭宗哲：大大加分

ETtoday運動雲

▲U18中華隊，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊隊長鄭宗哲排第3棒，他27日最後一場熱身賽敲出2安打，包含1支三壘安打，面對速球投手已經能適應，他認為看到大家進步，「打這四場比賽，讓我們有自信，能大大加分。」

鄭宗哲在上個月與海盜隊簽約，成為陣中唯一旅美球員，不過這次與美國對抗賽是他生涯首度面對美國球員，而且這場比賽與大聯盟明年新秀排行第2的王牌投手阿貝爾（Mick Abel），第一打席遭到三振。

請繼續往下閱讀...

鄭宗哲說，「因為之前看過很多他的影片，他的滑球又很快，所以覺得他第一顆會投滑球，但來了一顆變速球，然後想太多就被三振了。」不過他接連面對中繼投手哈里森（Kyle Harrison）、 哈特（Colby Halter）都敲安打，還有1支三壘安打。

美國隊這次投手群最快飆到156公里，鄭宗哲表示，「有些球很快，但尾勁沒那麼好，身材高大，角度比較高一點，感覺他們都是未完成品，以後會很強，天花板都很高。」

中華隊從0比7落敗，第2戰3比6再敗，第3戰進步到4比2獲勝，而且最後一戰敲出8支安打，鄭宗哲說，「從第一場到現在，大家面對速球掌握越來越好，有自信，大大加分。」

關鍵字： U18世界盃中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

霍華德1年約「零薪資保障」披湖人39號戰袍　歐尼爾稱不認識他

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

讀者回應

﻿

最新新聞

1林書豪簽CBA北京　創歷史最高薪

2陳仕朋迎戰尼克斯　1局桃猿0：0富邦

3千場隊史第2人　林泓育：水喔！

4李宗賢避免打擊、守備情緒互擾

5林書豪曾加入CBA球隊　亞俱盃交手璞園

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2北京首鋼證實簽約林書豪

3于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

4高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

5火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366