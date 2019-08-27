畫面曝光！林書豪抵達與北京首鋼會面　大陸隊翟小川將返隊參與簽約

▲林書豪確定以外援身分加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪27日終於確定下季落腳處，北京首鋼官方微博證實簽約林書豪，等待聯盟審核就能以外援身分登錄。大陸媒體《天天體育》進一步披露，林書豪已經抵達與北京首鋼會面，可能今晚就會完成簽約正式官宣；北京男籃在國家隊的球員方碩、翟小川和教練雅尼斯也將返隊與他見面參與簽約。

林書豪上周剛度過31歲生日，他的動向整個夏天都是焦點，雖然他多次提到留在NBA是自己的優先選擇，卻在NBA自由市場上乏人問津，一度在7月返台分享會上泣訴覺得自己已被NBA拋棄。自從結束返台行程後，林書豪就一直待在中國進行活動，包括與大陸球鞋品牌「特步」簽約，成為該品牌首位擁有NBA資歷的代言人。

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中國籃球記者宋翔在18日就曾披露，林書豪已經與北京首鋼達成簽約意向，雖然「豪小子」的團隊很快澄清，「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」但有關「豪小子」將加盟北京的傳聞卻沒斷過。

大陸籃球名記賈磊27日率先爆料林書豪與北京男籃完成簽約，新賽季將以外援身分出戰；北京首鋼官方微博也證實此消息。《天天體育》進一步披露，林書豪已經抵達與北京首鋼會面，北京男籃在國家隊的球員方碩、翟小川和教練雅尼斯也將返隊與他見面，一起參與簽約。

首鋼董事長秦曉雯表示，林書豪的實力絕對還能夠在NBA、歐洲打球，但他更想要找到一支能讓他成為自己想成為的球員，因此才選擇加盟首鋼，這也是他對北京首鋼的信任。

▲林書豪抵達與北京首鋼見面。（圖／翻攝自微博）