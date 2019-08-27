中職／12強可用之兵　王建民推薦江少慶、鄧愷威

▲巨人1A鄧愷威。（圖／翻攝自巨人隊1A推特）

記者王真魚／新莊報導

備戰11月世界12強棒球賽，中華隊投手教練王建民赴美情蒐，持續向教練團回報各旅美選手情況，總教練洪一中指出，王建民特別提到印地安人3A江少慶以及巨人1A小將鄧愷威，在9月3日的60人大名單中，兩人會列入，不過洪總也表示，60人名單很大，基本上旅外都會放進名單中；張育成、林子偉、陳偉殷等在大聯盟40人名單中的選手，也會列入。

中職秘書長馮勝賢與台灣隊投手教練王建民8月上旬啟程赴美，觀察旅外選手狀況，另一方面，中職也有派人到日職情蒐，洪總說：「最近是沒有收到什麼消息，等他們整理後一起報告，但有聽王建民聊到江少慶，以及在1A表現不錯的鄧愷威，看起來很穩定。」

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與王建民同樣以伸卡球為武器的江少慶在上屆經典賽對抗荷蘭一戰成名，外界期待成為下一個王建民，如今好表現也受到王建民本人讚賞，直指他具有相當快的球速，足以壓制打者。鄧愷威在雙城隊1A出賽9場拿到4勝0敗，8月轉隊到巨人隊，8月16日先發5局只失1分但非責失，贏得勝投，今天交手紅襪1A，先發7局僅被敲3安，飆出9次三振無失分，拿下第6勝，持續屠宰1A。

12強大名單預計9月3日產生，洪總透露，原先必須繳交45人，擴大到60人，因此旅外選手都會在名單之中，包括在大聯盟40人名單球員，「反正就先都放進去，到時再來篩選，目前名單已經達50人了。」

