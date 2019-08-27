運動雲

>

中職／12強可用之兵　王建民推薦江少慶、鄧愷威

ETtoday運動雲

▲巨人1A鄧愷威。（圖／翻攝自巨人隊1A推特）

▲巨人1A鄧愷威。（圖／翻攝自巨人隊1A推特）

記者王真魚／新莊報導

備戰11月世界12強棒球賽，中華隊投手教練王建民赴美情蒐，持續向教練團回報各旅美選手情況，總教練洪一中指出，王建民特別提到印地安人3A江少慶以及巨人1A小將鄧愷威，在9月3日的60人大名單中，兩人會列入，不過洪總也表示，60人名單很大，基本上旅外都會放進名單中；張育成、林子偉、陳偉殷等在大聯盟40人名單中的選手，也會列入。

中職秘書長馮勝賢與台灣隊投手教練王建民8月上旬啟程赴美，觀察旅外選手狀況，另一方面，中職也有派人到日職情蒐，洪總說：「最近是沒有收到什麼消息，等他們整理後一起報告，但有聽王建民聊到江少慶，以及在1A表現不錯的鄧愷威，看起來很穩定。」

請繼續往下閱讀...

與王建民同樣以伸卡球為武器的江少慶在上屆經典賽對抗荷蘭一戰成名，外界期待成為下一個王建民，如今好表現也受到王建民本人讚賞，直指他具有相當快的球速，足以壓制打者。鄧愷威在雙城隊1A出賽9場拿到4勝0敗，8月轉隊到巨人隊，8月16日先發5局只失1分但非責失，贏得勝投，今天交手紅襪1A，先發7局僅被敲3安，飆出9次三振無失分，拿下第6勝，持續屠宰1A。

12強大名單預計9月3日產生，洪總透露，原先必須繳交45人，擴大到60人，因此旅外選手都會在名單之中，包括在大聯盟40人名單球員，「反正就先都放進去，到時再來篩選，目前名單已經達50人了。」
 

關鍵字： 12強中華職棒MLB鄧愷威王建民江少慶
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

霍華德1年約「零薪資保障」披湖人39號戰袍　歐尼爾稱不認識他

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

北京首鋼證實簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

讀者回應

﻿

最新新聞

1林書豪簽CBA北京　創歷史最高薪

2陳仕朋迎戰尼克斯　1局桃猿0：0富邦

3千場隊史第2人　林泓育：水喔！

4李宗賢避免打擊、守備情緒互擾

5林書豪曾加入CBA球隊　亞俱盃交手璞園

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2北京首鋼證實簽約林書豪

3于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

4高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

5火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366