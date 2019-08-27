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影／林書豪簽約北京首鋼官方發布　首鋼老闆解釋為何選擇CBA

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記者潘泓鈺／綜合報導

北京首鋼籃球俱樂部27日正式宣佈簽約林書豪，就等待CBA聯盟審核。首鋼董事長秦曉雯表示，林書豪的實力絕對還能夠在NBA、歐洲打球，但他更想要找到一支能讓他成為自己想成為的球員，因此才選擇加盟首鋼，這也是他對北京首鋼的信任。

▲▼暴龍，林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪新賽季將轉戰CBA。（圖／達志影像／美聯社）

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北京首鋼27日在《微博》正式宣佈簽約林書豪，等待聯盟審核通過就能以外援身份登錄。「以書豪目前的實力，我相信他是能夠繼續在NBA或歐洲球隊打球，而他更想找到一支能讓他成為自己想成為的球員的球隊，因此選擇加盟首鋼，」北京首鋼董事長秦曉雯說到，「他的加盟是對我們的信任，也是我們的榮幸，真誠的歡迎他。」

秦曉雯近一步解釋，林書豪是華裔籃球員在NBA奮鬥的榜樣，他的成長經歷和勵志精神感動所有人，在他追逐籃球夢的道路上一無反顧，和北京首鋼永不放棄的精神一脈相承，相信他的加盟能夠帶領球隊進步，也會帶給CBA聯盟更多精彩，也將帶給北京這座城市更多歡樂。

林書豪在NBA奮戰9個賽季，生涯第2年2011-12賽季於紐約尼克展開「林來瘋Linsanity」開始大放異彩，且在今年於多倫多暴龍奪得總冠軍。雖然將加盟CBA北京首鋼，但這並不代表林書豪終止NBA之旅，未來仍有機會重返NBA。

▲林書豪確定以外援加入CBA北京。（圖／翻攝自微博）

▲中國媒體搶先爆料林書豪簽簽約北京首鋼。（圖／翻攝自微博）

▲北京首鋼微博宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲北京首鋼微博宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼
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