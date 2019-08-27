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城市盃跆拳賽／奧運量級升或降　蘇柏亞最快10月定案

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▲▼ 蘇柏亞 。（圖／大專體總）

▲蘇柏亞。（圖／大專體總）

記者洪偵源／台北報導

身為亞運唯一奪金的跆拳道選手，今夏又在世大運抱回兩面金牌的蘇柏亞，被視為國內最有機會挑戰2020年東京奧運資格的女子選手，由於奧運量級合併的緣故，教練團仍在審慎評估她的奧運量級，預計要在10月才能確定。

擔任城市盃代言人的蘇柏亞平，時征戰53公斤級，但奧運她能選擇的量級只有49公斤級與57公斤級，以身材評估較有可能挑戰49公斤級，不過教練團仍在評估中，蘇柏亞也說，目前正嚴密控制飲食與體重，最快10月才有機會。

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「我自己也還在摸索中，57公斤級多半是60公斤的選手降下來，對上會比較吃力沒錯。」蘇柏亞表示，目前打奧運量級的大獎賽，仍以57公斤級為主戰量級，目前體重維持在53與54公斤之間。

目前蘇柏亞下一站國際賽，是9月的世界跆拳道大獎賽千葉站，此次也是東京奧運測試賽，此外她在彰師大的指導教練蘇泰源，也於8月15日加入中華隊教練團，在處理完學校代課事宜後，就會進駐國訓中心。

蘇柏亞目前在奧運積分排行榜女子57公斤級排名20，不論奧運挑戰49公斤級或是57公斤級的參賽資格，都很難靠排名出線，需透過亞洲區資格賽尋求奧運門票。

▲▼ 黃鈺仁、蘇泰源、蘇柏亞 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蘇柏亞與黃鈺仁擔任今年城市盃代言人。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 蘇柏亞跆拳道東京奧運2020奧運
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