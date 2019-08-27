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霍華德嚴重被低估　格林：湖人有能力爭冠

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▲格林認證林書豪屬於NBA 。（圖／記者林育正攝）

▲格林期待霍華德幫助湖人爭冠 。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

天賦滿點，卻因場外問題給籃球生涯帶來不少麻煩的「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加入湖人。這幾天來到台灣為PUMA站台的射手格林(Danny Green)表示，「很期待能和他合作，他有能力帶我們爭冠。」

「湖人隊的陣容讓我非常期待，我還沒有和霍華德合作過，但他的數據可以是名人堂等級的。他長期以來被人低估，大家幾乎都忘了他的實力。但只要心理上專注在場上，他會是一股強大的力量。我相信他會再次證明自己。」

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而下個球季，格林也將和前暴龍隊友，加入同城死敵快艇的「可愛」雷納德(Kahwi Leonard)對決，「這種感覺真的很有意思，但又有點奇怪。私底下我們就像家人和兄弟一樣，還是會保持聯絡出來見面，但上了球場就是對手。」

上個球季格林的外線命中率攀升到生涯新高的45.5%，新個球季他目標把命中率再提升。「從過去到現場，許多射手都是我學習的對象，包括艾倫(Ray Allen)、柯佛(Kyle Korver)到現在的柯瑞(Stephen Curry)。最重要的是找到適合的準備流程，同時激勵自己不斷進步，我希望打得更有效率。」

「相信來到湖人隊，我會有更多空檔，讓投籃更容易。最重要的是保持自信，持續準備好自己。雖然我比較年輕，但我也希望能成為球隊領導者，幫助我身邊的隊友，讓大家在對的位置上幫助湖人爭冠。」格林表示。

關鍵字： 格林湖人
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