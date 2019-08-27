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林書豪NBA生涯暫時告終　31歲巔峰有望宰制CBA舞台

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▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪傳出將加盟CBA北京首鋼，暫時告別NBA舞台。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

林書豪轉戰大陸CBA職業聯賽，似乎已成為定局！根據大陸媒體報導，林書豪已經和北京首鋼完成簽約，NBA過去9個賽季生涯恐將暫時告終，新賽季將從亞洲籃球最高殿堂CBA重新出發。對於正值31歲生涯顛峰的林書豪來說，以洋將身分降臨CBA，預料整體數據發揮將相當亮眼，有機會成為CBA超級看板球星。

雖然先前一度傳出北京首鋼開出「稅後」300萬美金天價，希望林書豪加盟傳聞，但隨後遭到豪小子本人否認，並強調一切都以他個人說法為準。

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7日大陸記者賈磊再度爆料，透露林書豪已經和北京完成簽約，新賽季確定將以洋將身分在CBA登場亮相。

林書豪自2010年以選秀落榜者身分，一路憑藉自身努力拚上NBA殿堂加盟勇士，隨後更在尼克締造史無前例的籃球傳奇「林來瘋」席捲全球，隨後轉戰效力火箭、黃蜂、籃網、老鷹、暴龍等隊，上季並隨暴龍奪下生涯首座NBA總冠軍。

但林書豪上季轉戰暴龍後明顯未受重用，季後賽上場時間更是大幅銳減，連帶影響個人今夏自由市場身價，自7月1日NBA自由市場啟動後，林書豪始終未能獲得下一張NBA合約，期間雖然一度傳出歐陸勁旅莫斯科中央陸軍可能網羅，但最終仍只聞樓梯響，林書豪依舊只能待價而沽。

不過隨著林書豪加入北京首鋼接近成為定局，31歲的林書豪究竟能在CBA有何等表現，也絕對是CBA新賽季的最大賣點之一。

林書豪NBA生涯平均能夠繳出11.6分、2.8籃板、4.3助攻，雖然經歷嚴重運動傷害，但現年31歲正值運動生涯顛峰的豪小子，在來到CBA舞台後，整體數據上看「25分、8助攻」絕對是可以預期，甚至可以利用在CBA舞台大量上場曝光機會，尋求重返NBA殿堂機會。

▲▼林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

▲林書豪先前就應邀出席觀看CBA選秀會。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼籃球NBAJeremy Lin
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