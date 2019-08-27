北京首鋼宣布簽約林書豪　豪小子與周儀翔當隊友

▲大陸籃球記者賈磊爆料林書豪確定以外援身分加入北京。（圖／翻攝自微博）

記者游郁香／綜合報導

儘管林書豪強調他的動向自己說了算，但他的名字不斷與CBA隊伍北京首鋼牽扯在一起，大陸籃球名記賈磊27日爆料「豪小子」與北京男籃完成簽約，新賽季將以外援身分出戰；北京首鋼官方微博也證實此消息。

自從結束返台行程後，林書豪就一直待在中國進行活動，包括與大陸球鞋品牌「特步」簽約，達成3年750萬美金的合約協議，成為該品牌首位擁有NBA資歷的代言人；中國記者宋翔在18日披露，他已經與北京首鋼達成簽約意向，但「豪小子」的團隊很快澄清，「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」

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面對滿天飛的傳聞，林書豪也在活動上強調，「只有我所說的才是官方訊息。」雖然這位將滿31歲的台裔控衛多次表明，自己的優先選擇是續留NBA，但至今都未傳出有NBA球隊與他接洽，加上他曾承諾若身體狀況許可，未來一定會到CBA打球回饋亞洲球迷，他是否越來越接近「登陸」CBA引起各種揣測。

傳出開出稅後300萬美金想網羅林書豪的北京首鋼，21日宣布與兩名內線外援漢米爾頓、尤度簽約，球隊公共經理趙緒鑫表示，內線一直是球隊較弱的一環，因此儲備了兩名「大外援」，他還特別強調簽下兩名內線外援並不代表北京隊的引援工作結束，他們不會放棄任何補強機會，將尋求第3外援。

大陸籃球名記賈磊27日爆料「豪小子」與北京首鋼完成簽約，新賽季將以外援身分出戰；北京首鋼官方微博也證實此消息。林書豪將與被租借到北京的台灣好手周儀翔當隊友。周儀翔近日曾表示，他很期待能與這位台裔控衛聯手，一起爭奪CBA冠軍。