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格林認證林書豪屬於NBA！　「他會有新的機會」

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▲格林認證林書豪屬於NBA 。（圖／記者林育正攝）

▲格林認證林書豪屬於NBA 。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北採訪報導

今年休賽季加入湖人的前暴龍成員格林(Danny Green)，近日受球鞋品牌PUMA邀請來台灣站台。談到目前還沒找到新東家的隊友林書豪，他說：「他對這樣的狀況並不陌生，相信他會找到新的球隊。」

林書豪雖然隨暴龍奪下NBA總冠軍，但上場時間不多，目前也並未獲得其他NBA球隊青睞，面臨失業危機。日前返回台灣，林書豪一度落淚表示感覺被NBA放棄。

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格林多年前和林書豪在G聯盟當隊友，兩個人在2010-2011賽季，曾一同效力雷諾大角羊隊。而且他的生涯也不算順遂，曾經被馬刺裁掉，還到過斯洛維尼亞討過生活才又重返NBA。他與林書豪都算是在NBA歷經漂泊與大風大浪，才找到自己地位的球員。

「我有跟他聊過，相信他對這樣的狀況不算陌生，我知道他還曾經睡在隊友的沙發上過。他非常有天份與實力，我相信終究會得到他的機會。如果到其他聯盟，相信他也會有所表現，但他已經證明自己是屬於NBA的球員。他也拿到了冠軍，這是他應得的。」

「希望他能保持信心迎接下一個機會，我相信他自己也知道。日後我們會看到全新的林書豪，看他展開全新的旅程。」

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

關鍵字： 林書豪格林暴龍
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