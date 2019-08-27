世界12強棒賽冠軍獎金150萬美金　參賽就有獎金

▲世界12強棒球賽。（圖／棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽將於11月2日開打，除了攸關明年2020年美洲區、大洋區的參賽資格之外，冠軍獎金高達150萬美金，約是4748萬新台幣。

12強棒球賽將在11月2日到17日進行，分別在台灣、韓國、墨西哥進行預賽，分組前2名將前往東京進行最終決賽，此賽事也是2020東京奧運資格賽，美洲區及大洋區名次最高球隊取得奧運參賽權。

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中華隊與與日本、波多黎各、委內瑞拉4隊同在預賽B組，在台灣比賽；韓國與古巴、澳洲、加拿大同為C組，在韓國舉行。A組是美國、墨西哥、荷蘭與多明尼加，在墨西哥舉行。

世界棒壘總會27日（台北時間）宣布，世界12強棒球賽的冠軍有150萬美金，亞軍75萬美金、第三名50萬美金、第四名35萬美金、第五名30萬美金、第六名25萬美金。預賽被淘汰的6支球隊也有獎金，每一隊18萬美金。

上一屆世界12強賽冠軍獎金是100萬美金，今年第2屆提高到150萬美金。世界棒壘總會並規定，各球隊獎金必須把50%分配給球員。

中華隊B組賽程如下：11月5日，委內瑞拉戰日本，下午6點在桃園；波多黎各戰中華，下午6點30分在台中洲際。6日波多黎各戰日本，下午6點在桃園；中華戰委內瑞拉，下午6點30分在台中洲際。11月7日委內瑞拉戰波多黎各，中午12點在台中洲際；日本戰中華，下午6點30分在台中洲際。