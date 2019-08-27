美名嘴爆安東尼經紀人主動聯繫4隊　拓荒者主帥對甜瓜存疑

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

儘管上季僅為火箭出賽10場就遭棄用，10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)仍持續為回歸賽場做準備，至今卻還是乏人問津。美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)近日在節目上爆料，「甜瓜」的經紀人主動聯繫了拓荒者、湖人、快艇和七六人等4隊；但拓荒者主帥史托茲(Terry Stotts)對「甜瓜」是否適合球隊存疑。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)月初曾撰文披露，火箭決定與安東尼分手是出自於場上的契合程度，而不是場外因素，並指「甜瓜」根本不想離開休士頓，只是代罪羔羊。他的訓練師布里克利(Chris Brickley)直言這位35歲老將比6到7成的NBA球員出色；拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)也在個人推特響應「力挺給安東尼一個告別賽季」的活動。

請繼續往下閱讀...

不過名嘴史密斯爆料，拓荒者主帥史托茲對安東尼是否適合波特蘭感到懷疑。史密斯透露，「甜瓜」的經紀人主動聯繫的球隊除了拓荒者之外，還有洛城雙雄湖人、快艇和重新爬上東區強權位置的七六人。

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

對於安東尼至今仍乏人問津，史密斯也替他抱不平，「NBA有450個球員？在這個星球上，你找不到比安東尼優秀的450個球員。」他也提到若是湖人一哥詹姆斯(LeBron James)能幫助「甜瓜」在湖人找到工作，會是一件很棒的事。

《ClutchPoints》指出，湖人以非保障合約簽下霍華德(Dwight Howard)，「證明」若是他們願意給安東尼機會，雙方的合作是有可能成真的。

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）