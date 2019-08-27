ABL／夢想家新教頭　瓊斯盃加拿大冠軍教練朱利亞斯

▲朱利亞斯（Kyle Julius）。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

寶島夢想家在季外持續補強計畫，制服組尋覓適合的教練人選多時，在今日宣布新任主帥為前加拿大NBL年度最佳教練-凱爾・朱利斯(Kyle Julius)將執掌兵符，另外球團宣布目前外援人選已定，將以雙洋將迎接開季前各項盃賽及ABL例行賽，而本土球員補強持續醞釀，人選待公布。

夢想家新任主帥朱利斯今年39歲，教練生涯至今邁向第六年，初期在加拿大NBL執教密西沙加電力，2015-2017年執教倫敦閃電三年間帶領球隊打出例行賽79勝33負，最後一年更是拿下NBL總冠軍(例行賽35勝5負)並高票抱走年度最佳教練。年輕的朱利斯其實在2017年就與台灣結下緣份，當時率領由3D Global Sports組成的加拿大代表隊參加第三十九屆瓊斯盃，以8勝1負成績拿下冠軍。

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2017-2019賽季，轉戰ABL東南亞職業籃球聯賽執教西貢熱火隊，對亞洲籃球風格也有所瞭解，也對夢想家印象深刻，朱利斯說到：「夢想家的本土球員水平是ABL中最優秀的，相當有經驗、防守能力及觀念很棒，從上個賽季看得出來夢想家有贏球的一套方式。」

雖然僅有5年的教練資歷，但已拿過一個總冠軍、國際邀請賽冠軍，朱利斯有高籃球智商、衝勁及熱情，多年球員發展計畫的背景，新的賽季將為夢想家帶來不一樣的化學效應。對於新的賽季將執掌夢想家兵符，朱利斯表示：「能加入夢想家大家庭我感到非常興奮，對夢想家能在台灣建立這麼好的環境感到印象深刻，團隊及老闆們都相當努力的讓球隊變更好並且獲得勝利。」

朱利斯這段時間對夢想家已做足功課並擬定好計畫，他表示：「將全心全意投入每一位球員身上，首要目標是每天都要比昨天更進步，提高防守能力並確保在進攻端更頻繁地使用本土球員，提升本土的進攻效率。」對於新任主帥的加入，夢想家領隊陳建州說：「教練將把所學、所看，各地籃球文化帶進台灣，最重要的是幫助本土球員發展，有關注過他執教越南西貢熱火時期的帶兵方式，挺嚴格，管理洋將很有一套，我們希望他能幫助外援及本土的融合加速發揮化學效應。」談到將以兩名外援迎接賽季的用意。

領隊陳建州表示：「為了讓本土球員有更多發揮空間，目前將以兩名外援迎戰，我們(團隊)也知道這兩季下來，球迷最期待的是本土能有更多表現機會，其實這也是夢想家的中心思想。」隨著新任教練人選已定、外援皆確認到位，球團將陸續公布本土球員名單，領隊陳建州想對球迷說：「請期待我們的本土球員，我們將展開“獵獸計畫”」。現階段球隊正持續訓練，目標著眼9月24至9月29的花蓮觀護盃以及10月底馬來西亞國際籃球邀請賽，更多資訊請球迷鎖定寶島夢想家官方粉絲團。