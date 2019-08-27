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世籃賽／綠衫軍4人入選美國隊　史上首度4人NBA同隊

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▲美國隊，史馬特、布朗、坦圖、華克、庫茲馬。（圖／CFP）

▲史馬特、布朗、坦圖、華克入選美國隊，史上第1次。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

美國隊征戰今年世籃賽的陣容，在庫茲馬(Kyle Kuzma)傷退後正式確定，而今年的美國隊陣容相比過往可說是星光黯淡，不過這次塞爾提克一共有4人入選，這也是美國男籃歷史上，首次4名成員來自同一支NBA球隊。

今年美國隊在徵招過程中可說相當不順利，不僅詹姆斯等大牌球星提前表態不打，就連原本在陣中的大咖球星也接連退出，儘管確定了最終訓練營名單，這些球員中有些也在訓練退出，導致今年的美國隊陣容比起過往黯淡許多，都是以二線球星以及年輕小將組成。

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不過特別的是，12人名單中，有4名球員都來自塞爾提克，分別為華克(Kemba Walker)、坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)、史馬特(Marcus Smart)，這是美國隊史上首次有4名球員來自同一支NBA球隊。這不僅對於他們是種榮譽之外，這4人也是綠衫軍新賽季的主力，加上今年華克剛轉隊去波士頓，現在他們提前在國家隊一起征戰，有助於新賽季的磨合。

在美國隊歷史上，過去有只有3名球員來自同一支NBA球隊，這情況則有過2次，分別是在2012年倫敦奧運，當時美國隊陣中有著杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、哈登(James Harden)，這3人同時在雷霆效力；另外一次則是在2016年的里約奧運，當時剛加入勇士的杜蘭特與格林、湯普森一起出戰巴西。

▲雷霆三少杜蘭特、衛斯布魯克和哈登全數離隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆三少曾一起出戰倫敦奧運。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA世籃賽塞爾提克史馬特坦圖布朗華克
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