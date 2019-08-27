托瑞斯8月份13轟洋基隊史第4人　其他3人都是名人堂

▲托瑞斯（Gleyber Torres）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基明星游擊手托瑞斯（Gleyber Torres），27日面對水手次局擊出陽春砲，8月份第13轟出爐，成為隊史第4位8月份13轟強打，前3位都是隊史舉足輕重的超級巨星，而這也是1956年曼托（Mickey Mantle）後第一人。

托瑞斯這發全壘打幫助洋基先馳得點，再靠著羅邁（Austin Romine）適時安打、福特（Mike Ford）2分砲，一舉取得4比0優勢。雖然該局下半就被摩爾（Dylan Moore）的3分全壘打縮小到1分差，但福特4局再次開轟拉開到5比3，終場洋基5比4驚險獲勝。

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托瑞斯8月份第13轟出爐，生涯首度單月全壘打數突破雙位數，同時把洋基剛締造的歷史單月最多轟紀錄推進到65發。托瑞斯與隊史傳奇球星們齊名，成為1929年貝比魯斯（Babe Ruth）15轟、1939年迪馬喬（Joe DiMaggio）14轟、1956年曼托13轟。而本季8月除了托瑞斯外，只有楚特（Mike Trout）達到13轟。