美網／主球場外新雕像　黑人女網先驅吉布森

▲黑人女網先驅吉布森的雕像在美網揭幕。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

今年美國網球公開賽開戰，而主球場亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）外也揭幕一座新的雕像。吉布森（Althea Gibson）為黑人女子網球選手先驅，為第一位贏得大滿貫的滿國黑人女性，地位堪稱女網界的羅賓森(Jackie Robinson)。

早在過去，美國也有專為黑人舉辦的網球賽事，吉布森曾經一度連拿10座冠軍擠身頂尖選手之列。1950年23歲的她，更是第一位在美國網球公開賽的前身-美國網球大獎賽出賽的黑人球員。

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1956年她奪下法網單打冠軍，隔年也在溫網和美網封后，1958年更是成功完成連霸，這兩年也被美聯社獲選為美國年度最佳女性運動員。這3年之前她一共奪下11座大滿貫冠軍，其中單打5冠，雙打5冠其中溫網還是3連霸，混雙也進帳1冠。而在法網、溫網和美網，她都是第一位奪冠的黑人球員。

「她是我們網球界的羅賓森，值得受到表揚，但過去從沒有正式承認她的地位。我希望她不只是短暫的話題，而是被人永久記住。」推動設立雕像的女網傳奇球星金恩夫人(Billie Jean King)表示。

與吉布森一同拿下1956年法網和溫網冠軍的英國雙打搭檔巴克斯頓說：「就算奪冠獲得喝彩，她仍無法入住白人的飯店，或是跟白人使用同一個飲水機。但她幫助黑人踏出一大步。」結束網球生涯後，吉布森更轉戰高爾夫球，成為第一位加入LPGA的黑人球員。