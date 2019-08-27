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中職／富邦悍將證實註銷伍鐸　感謝2年來的貢獻

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▲▼中職富邦VS統一-伍鐸。（圖／記者黃克翔攝）

▲伍鐸。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／新莊報導

下半季例行賽進入白熱化階段，富邦悍將27日發布新聞稿表示，經過多次會議後，決議註銷美國籍投手伍鐸（Bryan Woodall），登錄新洋投班華德。球團很感謝伍鐸這2年來的貢獻，期望班華德能夠填補球隊戰力，一起為總冠軍努力。

在中職累積5年經驗的伍鐸，2018年起加入富邦悍將至今，合計出賽49場，累計282.1局繳出202次奪三振，為球隊拿下16場勝投，曾二度榮獲單月最有價值球員獎，包括年度最佳十人獎及勝投王等殊榮，是球團相當重要的投手戰力之一，但今年表現有很大的落差，戰績2勝12敗，防禦率5.56。

831洋將大限將至，富邦悍將作出決定，與伍鐸解約，但他的認真態度，球團看在眼裡。即將離台的伍鐸表示：「很高興能夠加入富邦這麼棒的球隊，感謝這二年來幫助過我的每一位教練與隊友，希望大家能夠繼續維持高昂的士氣拚戰到最後，拿下今年的總冠軍。」

新洋投班華德7月中加入，具有豐富的美、韓職投球經驗，生涯在3A出賽141場，留下44勝與防禦率4.57的紀錄，富邦球團指出，班華德在經過數次的牛棚練習以及二軍實戰後，已於八月初開始隨隊，預計近期依教練團規劃登板投球，球團期望能夠借重他豐富的投球經驗，幫助球隊勝利。

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