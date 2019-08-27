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U18世界盃／長期集訓體能、心理訓練並重　球員收穫豐

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▲U18中華隊蔡佳諺。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊蔡佳諺。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

本屆U18世界盃中華隊透過體能訓練師和教練葉明嘉，提升球員身體與心理素質，讓球員收穫很多，將在27日選出20人正式名單，準備迎戰30日開打的U18世界盃。

來自西苑高中的投手曾峻岳表示，「感覺自己均速提升，只是控球位置還可以再更好。」從對決美國隊也從中學得經驗，「只要失投就被打。」

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中華隊每週三安排心裡課程，由教練葉明嘉指導運動心理學基本概念，包含壓力的處理及團隊凝聚力等，曾峻岳說，「來到中華隊集訓收穫很多，心理課程在母隊沒上過，學會多跟自己對話，在比賽中運用。」

▲U18中華隊曾峻岳。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊曾峻岳。（圖／記者楊舒帆攝）

外野手蔡佳諺國中時期曾入選U15中華隊，參加亞洲盃，這次備戰U18世界盃張力更高，他說，「透過專業體能訓練師，力量比較好，現在慢慢要適應速球。」內野手翁耀宗去年曾參加U18亞青，連兩年在國家隊訓練也很有收穫，未來對大學生涯會有幫助。

葉明嘉讓球員筆記一連串訓練過程的心情轉化，分為不斷重複的練習轉化為自動化的反應，情境不同的設定，實戰練習，希望讓球員吸收並運用於比賽過程。

▲U18中華隊翁耀宗。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊翁耀宗。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18世界盃中華隊曾峻岳
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