U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

▲U18美國隊來台灣與中華隊比賽交流。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）



記者路皓惟／台中報導

U18世界盃美國隊火球男一大票，但說到變化球的品質，美國投手教練班克海德（Scott Bankhead）認為台灣投手投得更好，不僅有速度也有幅度，特地在賽前向中華隊總教練周宗志交流。

比賽開打前，美國教練班克海德來到中華隊休息室，向總教練周宗志交流變化球的投法。此外，他還看上了中華隊捕手林辰勳經典「中華藍白配色」手套，帶著美國隊捕手手套作為交換。

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「大概就是彼此交流一下變化球的丟法，還有投手訓練方式和觀念。」注重投手球速的周宗志表示，平時在母隊穀保家商就特別要求投手在傳接球時全力催球速，發現美國隊也是這樣要求球員，兩隊在投手的指導上大多類似。

本屆中華隊陣中有四大火球男潘文輝、陳志杰、李晨薰和陳柏毓，還有飆出生涯新高148公里的余謙，周宗志表示，他們5人在國內球速都是頂尖，但放到國外就只是中等，我們要追求的是均速，而非最快球速。

周宗志表示，最快球速具有參考價值，代表投手具有能力，但既然最快球速可以到150公里，那麼為什麼不把均速跟著往上提升。他認為，藉由這次中華與美國對抗賽，可以激發出有意旅外投手的鬥志，「同年紀的他們能飆150，你們為什麼不行？這些可能都是未來在美國競爭的對象，有能力才能夠競爭。」周宗志說。