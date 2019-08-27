運動雲

>

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

ETtoday運動雲

▲U18美國隊來台移訓，與中華隊進行4場熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

▲U18美國隊來台灣與中華隊比賽交流。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

記者路皓惟／台中報導

U18世界盃美國隊火球男一大票，但說到變化球的品質，美國投手教練班克海德（Scott Bankhead）認為台灣投手投得更好，不僅有速度也有幅度，特地在賽前向中華隊總教練周宗志交流。

比賽開打前，美國教練班克海德來到中華隊休息室，向總教練周宗志交流變化球的投法。此外，他還看上了中華隊捕手林辰勳經典「中華藍白配色」手套，帶著美國隊捕手手套作為交換。

請繼續往下閱讀...

「大概就是彼此交流一下變化球的丟法，還有投手訓練方式和觀念。」注重投手球速的周宗志表示，平時在母隊穀保家商就特別要求投手在傳接球時全力催球速，發現美國隊也是這樣要求球員，兩隊在投手的指導上大多類似。

本屆中華隊陣中有四大火球男潘文輝、陳志杰、李晨薰和陳柏毓，還有飆出生涯新高148公里的余謙，周宗志表示，他們5人在國內球速都是頂尖，但放到國外就只是中等，我們要追求的是均速，而非最快球速。

周宗志表示，最快球速具有參考價值，代表投手具有能力，但既然最快球速可以到150公里，那麼為什麼不把均速跟著往上提升。他認為，藉由這次中華與美國對抗賽，可以激發出有意旅外投手的鬥志，「同年紀的他們能飆150，你們為什麼不行？這些可能都是未來在美國競爭的對象，有能力才能夠競爭。」周宗志說。

關鍵字： u18世界盃中華隊美國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

霍華德1年約「零薪資保障」披湖人39號戰袍　歐尼爾稱不認識他

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

讀者回應

﻿

最新新聞

112強棒賽冠軍150萬美金　參賽也有獎金

2綠衫軍4人入選美國隊史上第1次

3Kobe發文問美國隊是否準備3連霸

4托瑞斯8月份13轟洋基隊史第4人

5美網黑人女網先驅吉布森

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

3高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

4火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

5張育成剪頭髮　搭私人飛機客場初體驗

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366