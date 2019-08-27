快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

▲林書緯與富邦勇士達成續約共識，新賽季將挑戰ABL聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

宣布進軍ABL東南亞職籃的富邦勇士，日前除了正式迎回天王球星「野獸」林志傑加盟後，近日也持續維持陣中本土戰力不墜，包括後場兩大主力林書緯、洪志善都在約滿後與球隊達成續留共識。至於上屆UBA冠軍賽MVP林冠均，也將於近日完成加盟，勇士軍團的後場戰力可說依舊相當亮眼。

日前風光宣布轉戰ABL，身為上季SBL年度總冠軍的富邦勇士也積極進行戰力補強，除了台灣籃壇當今第一人「野獸」林志傑風光加盟外，包括未來的3洋將戰力，目前球團也正持續物色適合人選。

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另外在本土球員方面，先前約滿的林書緯、洪志善兩大後場戰將，據了解林書緯已經完成續約，而上季總冠軍戰展現老將價值的洪志善，預料也將在近日與球隊進行續約。

▲沙場老將洪志善持續為富邦勇士效力。（圖／資料照）

而新血戰力補強方面，富邦勇士也有不小斬獲，上季UBA冠軍賽MVP，出身自健行科大的林冠均，在先前隨富邦出征CBA夏季聯賽測試後，也確定將加入挑戰ABL殿堂。

具有華裔身分的林冠均，過去兩年瓊斯盃都入選中華白國手，體型在後衛上相當強悍，近年來也逐漸朝控球位置轉型，對於富邦後場戰力來說，除了洪志善、林書緯續約，還有上季冠軍戰表現出色的賴廷恩，如今再加上林冠均入隊，本土後場戰力可說相當整齊。

▲上屆UBA冠軍賽MVP林冠均，也將加盟富邦勇士。（圖／資料照）