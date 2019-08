世籃賽／Kobe也看不下去　問美國隊是否能3連霸

▲布萊恩問大家美國隊能否3連霸。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

美國隊征戰今年世籃賽的陣容,在庫茲馬(Kyle Kuzma)傷退後正式確定,而今年的美國隊陣容相比過往可說是星光黯淡,先前對決澳洲的熱身賽還爆冷以4分輸球,過去在國際賽78連勝的戰績也遭到終結。過去國際賽戰績全勝的湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)也在推特上發文,疑似在對美國隊喊話,問大家美國是否有機會3連霸。

已經在世籃賽取得2連霸的美國,今年則要尋求史上第一次的3連霸,不過卻在徵召過程中非常不順利,不僅許多大咖球星率先表態不打,就連原本在陣中的球員包括戴維斯、哈登都接連退出,使得今年的美國隊陣容組成都以二線球星與年輕小將為主。

先前對戰澳洲的熱身賽,美國竟以94比98爆冷輸給澳洲,這也讓美國隊國際賽的78連勝遭到終結,而這場敗仗也讓外界紛紛都不看好美國能夠尋求3連霸,「老大」似乎也看不下去,在推特上發文,「你怎麼看?這支隊伍準備好要3連霸了嗎?」對於這個提問,網友在底下回應幾乎一面倒的不看好,就可見今年的美國隊衛冕之路相當有挑戰,FIBA先前公佈的世籃賽戰力排行,美國更僅排在第2,被塞爾維亞反超。

What do you think? Is this squad ready for the Three-Peat? #USAGotGame #FIBAWC @FIBAWC pic.twitter.com/Ch2e2QpNLJ