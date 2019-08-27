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世籃賽／Kobe也看不下去　問美國隊是否能3連霸

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▲湖人隊布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩問大家美國隊能否3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美國隊征戰今年世籃賽的陣容，在庫茲馬(Kyle Kuzma)傷退後正式確定，而今年的美國隊陣容相比過往可說是星光黯淡，先前對決澳洲的熱身賽還爆冷以4分輸球，過去在國際賽78連勝的戰績也遭到終結。過去國際賽戰績全勝的湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)也在推特上發文，疑似在對美國隊喊話，問大家美國是否有機會3連霸。

已經在世籃賽取得2連霸的美國，今年則要尋求史上第一次的3連霸，不過卻在徵召過程中非常不順利，不僅許多大咖球星率先表態不打，就連原本在陣中的球員包括戴維斯、哈登都接連退出，使得今年的美國隊陣容組成都以二線球星與年輕小將為主。

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先前對戰澳洲的熱身賽，美國竟以94比98爆冷輸給澳洲，這也讓美國隊國際賽的78連勝遭到終結，而這場敗仗也讓外界紛紛都不看好美國能夠尋求3連霸，「老大」似乎也看不下去，在推特上發文，「你怎麼看？這支隊伍準備好要3連霸了嗎？」對於這個提問，網友在底下回應幾乎一面倒的不看好，就可見今年的美國隊衛冕之路相當有挑戰，FIBA先前公佈的世籃賽戰力排行，美國更僅排在第2，被塞爾維亞反超。

其實布萊恩的國際賽經歷也是相當顯赫，他在2007年正式披上美國隊戰袍，並帶領美國奪下2007年美錦賽冠軍，到了2008年更率領美國奪下北京奧運冠軍，重新捍衛美國籃球霸主地位，而到了2012年，布萊恩則再次幫助美國拿下一面奧運金牌，並宣告從國家隊退役。

「老大」所領軍的3個大賽都奪下冠軍，這代表他在美國隊生涯從未輸過，對於今年美國隊的狀態，身為今年世籃賽全球推廣大使的布萊恩自然也不希望美國隊輸球，才會出來進行喊話，而他確實也有這樣的資格。

▲前輩開口，認為布萊恩與詹姆斯夠格加入傳奇夢幻一隊。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國隊在國際賽從未嘗敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽湖人布萊恩美國隊NBA
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