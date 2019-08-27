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U18世界盃／王彥程一戰成名不錯　林子崴盼看各國球風

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▲U18中華隊林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊左投二刀流林子崴，青棒首度入選國家隊又擔任副隊長，雖然去年看著學長王彥程亞青一戰成名很不錯，但他也告訴自己，透過國際賽體驗各國球風。

林子崴目前將投球狀況調整到比賽期，他坦言，「前陣子速度控球沒很穩定，體能期狀態比較好，現在比賽期調整得還算不錯，來這裡定位是長中繼。」

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除了投球之外，他也兼任外野手，攻擊訓練也必須做足，對戰美國隊是很好的磨練機會，他說，「必須適應這種球速投手，像他們一樣球速快，變化球蠻犀利的，國內較少看過，賽前會看影片，心裡知道要提早做準備。」陣中二刀流不少，例如岳政華也是左投兼任外野，林子崴說，「大家都差不多，原本我覺得跟他們有段差距，也慢慢跟上他們。」

雖然在國中時期有參加過LLB世界少棒聯盟的青少棒世界賽，但U18世界盃層級不同，他坦言，「給自己的定位是，若能進到最後名單，不是想去國外要表現多好，而是去看看國外跟台灣的差別，為什麼會進步這麼多，然後他們身體素質為什麼可以變成這樣。」

去年穀保左投王彥程在日本亞青完投勝日本一戰成名，林子崴坦言，「如果像彥程一樣，一戰成名也是不錯，但運氣也是蠻重要的，不會去強求自己要表現多好，把自己準備好，盡力表現。」

關鍵字： U18世界盃中華隊林子崴
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