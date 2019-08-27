U18世界盃／四大火球男各有特色　鐵捕林辰勳配球有信心

▲中華隊捕手林辰勳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

本屆U18世界盃中華隊擁4大火球男潘文輝、陳志杰、李晨薰、陳柏毓，他們投速球都擁有突破150公里的能力，但各有各的特色，讓主力捕手林辰勳接捕、配球更靈活。

林辰勳透露，以速球來說，潘文輝和李晨薰算是同一個類型，投球的軌跡和進壘角度比較相似，陳志杰和陳柏毓差不多，因為他們都有速度，自然配球會比較好配一點，而且變化球控制能力和細膩度都不錯。

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若以變化球來說，林辰勳認為，「阿輝（潘文輝）的變化球速度還蠻快，而且幅度也不小，柏毓的變化球跟直球比起來，是比較柔一點的類型。」

中華隊除了4大火球男之外，左投林昱珉、岳政華及王彥程也都是母隊穀保家商的隊友，還有其他投手群也各有拿手武器，林辰勳，「各有各的好，我對投手群有信心。」他也點名李晨薰和王彥程是比較有自己想法的投手。

林辰勳與總教練周宗志在母隊穀保家商已經有兩年的默契，平常都由林辰勳主導配球，這次他也給自己爭取配球機會，「投手群開始習慣我的配球模式，所以我想配球，有狀況時教練再出手。」

為了實戰配球，林辰勳也針對美國及其他球隊打者做很多功課，雖然過程辛苦，但他說，「已經習慣了，以後還是要自己配，而且我喜歡有不一樣的想法，『想玩一些東西』，大膽嘗試，遇到問題就會去想，這個狀況配什麼球比較好。」

來到中華隊與全國最強的速球投手合作，也是他難得的經驗，「之前都是打他們的球，沒有接過。」往後若以打者身份在國內比賽碰到他們也比較熟悉，不過因為各隊配球模式不同，不一定佔上風。

