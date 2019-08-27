世籃賽／波總想念庫茲馬讚他「認真學又全能」　自曝已交易澳洲王

▲庫茲馬。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人核心小將庫茲馬(Kyle Kuzma)因為扭傷腳踝被迫退出國家隊，讓美國男籃主帥波波維奇(Gregg Popovich)坦言很失望，他誇讚這位24歲前鋒很認真學習，又能打好幾個位置，「我們會想念他。」波總也開玩笑說，他已經把率澳洲擊敗美國的馬刺子弟兵米爾斯(Patty Mills)交易了，「本來想先告訴他的，但現在太遲了。」

庫茲馬隨美國隊到澳洲集訓期間不慎扭到腳踝，必須回到洛杉磯接受治療，被迫退出國家隊。錯過征戰世界盃的機會，庫茲馬在推特上直言很失望，主帥波波維奇也覺得相當可惜。在眾多NBA大咖球星都不願接受美國隊徵召之下，波總對這位24歲潛力新星有很高的期待。

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▲波波維奇打趣表示已交易米爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

「這令人非常失望，因為他是一個年輕、充滿活力的球員，他真的在學習，能夠打很多位置。」波波維奇說，「我為他感到難過，因為他錯過了這次的比賽，可能也會影響新賽季。他在這裡時表現地很棒，我們會想念他。」

除了誇讚美國隊麾下的球員，波波維奇也不忘開馬刺子弟兵玩笑，在米爾斯(Patty Mills)狂轟30分率澳洲逆轉擊落美國，終結美國男籃在國際賽的78連勝後，波總打趣表示，「我們已經把米爾斯交易了，我本來打算在曝光給媒體前先告訴他，但現在太遲了。」逗笑在場媒體。

▲庫茲馬。（圖／CFP）