美網／莎娃首輪輸小威　肩傷困擾大心中仍充滿動力

▲莎娃首輪就出局，坦言肩傷困擾很大。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

美網27日女單首輪的焦點賽事，由莎拉波娃(Maria Sharapova)對決小威廉斯(Serena Williams)，這場恩怨之戰，最終小威以兩個6比1輕鬆拿下。面對雙方交手的19連敗，莎娃坦承復出之路最艱困的地方就是肩傷，但也表示並不會因此輕言放棄，內心還是充滿動力。

莎拉波娃與小威廉斯這次在美網交手，已經是生涯第22次對決，而上一次的交戰已經是2016年的澳網8強。這次兩人再次展開恩怨對決，但剛從肩傷中復出的莎娃，仍未找到狀態，最終小威就以兩個6比1拿下勝利，莎娃也吞下雙方對戰的19連敗，上一次莎娃擊敗小威，已經要追朔到2004年的年終賽。

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對於這場敗仗，莎娃仍相當有風度的大讚小威，「她的發球非常出色，這並非一場非常接近的比賽。她擊球的落點很準，我們沒有很多的多拍回合，小威的擊球組合很有效，拿下了大部分的分數，這也是對我傷害最大的地方。」不過莎娃因為剛從肩傷中復出，這也讓她缺席了今年許多比賽，莎娃坦言這是最大挑戰，「最讓我沮喪的就是肩傷，這是真的。你能夠做任何事情，但就是不能上場發球，感覺真的很難受，這也是我最大挑戰。」

傷癒復出後，莎娃的表現起伏不定，這次美網首輪就遭到淘汰，是她2003年首度參賽以來，17年首次載第一輪就出局，但是莎娃她卻沒有因此喪失信心，「體育賽事往往更注重結果，但結果的背後都有一段故事。這是我職業生涯與過去不同的篇章，經歷這樣的比賽後，很容易灰心，但如果我明天醒來，不想去訓練、不想變更好，那會比結果更讓我沮喪。」

莎娃繼續補充，「我現在的動力來自內心深處，我相信自己的能力，你們可以看輕我，現在也有很多人這樣說，尤其我在美網首輪以兩個6比1出局後更多。可是只要我內心並沒有這麼想，那就沒有問題。」

▲莎娃對小威吞下對戰19連敗。（圖／達志影像／美聯社）