運動雲

>

美網／莎娃首輪輸小威　肩傷困擾大心中仍充滿動力

ETtoday運動雲

▲美網,莎拉波娃(Maria Sharapova)。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎娃首輪就出局，坦言肩傷困擾很大。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美網27日女單首輪的焦點賽事，由莎拉波娃(Maria Sharapova)對決小威廉斯(Serena Williams)，這場恩怨之戰，最終小威以兩個6比1輕鬆拿下。面對雙方交手的19連敗，莎娃坦承復出之路最艱困的地方就是肩傷，但也表示並不會因此輕言放棄，內心還是充滿動力。

莎拉波娃與小威廉斯這次在美網交手，已經是生涯第22次對決，而上一次的交戰已經是2016年的澳網8強。這次兩人再次展開恩怨對決，但剛從肩傷中復出的莎娃，仍未找到狀態，最終小威就以兩個6比1拿下勝利，莎娃也吞下雙方對戰的19連敗，上一次莎娃擊敗小威，已經要追朔到2004年的年終賽。

請繼續往下閱讀...

對於這場敗仗，莎娃仍相當有風度的大讚小威，「她的發球非常出色，這並非一場非常接近的比賽。她擊球的落點很準，我們沒有很多的多拍回合，小威的擊球組合很有效，拿下了大部分的分數，這也是對我傷害最大的地方。」不過莎娃因為剛從肩傷中復出，這也讓她缺席了今年許多比賽，莎娃坦言這是最大挑戰，「最讓我沮喪的就是肩傷，這是真的。你能夠做任何事情，但就是不能上場發球，感覺真的很難受，這也是我最大挑戰。」

傷癒復出後，莎娃的表現起伏不定，這次美網首輪就遭到淘汰，是她2003年首度參賽以來，17年首次載第一輪就出局，但是莎娃她卻沒有因此喪失信心，「體育賽事往往更注重結果，但結果的背後都有一段故事。這是我職業生涯與過去不同的篇章，經歷這樣的比賽後，很容易灰心，但如果我明天醒來，不想去訓練、不想變更好，那會比結果更讓我沮喪。」

莎娃繼續補充，「我現在的動力來自內心深處，我相信自己的能力，你們可以看輕我，現在也有很多人這樣說，尤其我在美網首輪以兩個6比1出局後更多。可是只要我內心並沒有這麼想，那就沒有問題。」

▲小威(Serena Williams)、莎拉波娃(Maria Sharapova)、莎娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎娃對小威吞下對戰19連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網莎拉波娃小威廉斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

世籃賽／大陸隊再輸巴西傷了郭艾倫　丁彥雨航確定無法歸隊

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

讀者回應

﻿

最新新聞

1讚台灣變化球好 美國教頭來討教

2林書緯、洪志善續約富邦　林冠均也加盟

3史上最年輕柔道世錦賽2連霸選手長這樣

4尼克斯對決陳仕朋　運彩看好猿

5二刀流林子崴　期待看各國球風

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

3高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

4火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

5張育成剪頭髮　搭私人飛機客場初體驗

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366