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世籃賽／大羅培茲得2分被澳洲球迷喊MVP　波總只好換他上：不懂

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▲▼美國男籃大羅培茲。（圖／CFP）

▲澳洲迷呼喊要大羅培茲上場，波波維奇只好照做。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃26日晚間迎來世界盃開打前最後一場熱身賽，在雪梨巨蛋體育館以84比68痛宰加拿大，下半場才替補上陣的大羅培茲(Brook Lopez)雖然僅得2分，但他末節最後時刻被鏡頭「掃到」時，澳洲球迷熱情為他歡呼，甚至有人高喊MVP，美國隊主帥波波維奇(Gregg Popovich)只好在終場前1分13秒將大羅培茲換回場上，以「滿足」地主球迷的希望。

美國隊陣中兩名22歲潛力新星布朗(Jaylen Brown)與米歇爾(Donovan Mitchell)，在26日對上加拿大的熱身賽皆繳出不錯的表現，布朗從板凳出發攻下全隊最高的19分；米歇爾則上演壓哨「空中接力」單手猛扣，大秀驚人的滯空能力。不過全場最受歡迎的球星，卻是第3節快打完才被換上場的中鋒大羅培茲。

大羅培茲此役僅小試身手拿2分，當末節雙方分差已拉開，比賽進入垃圾時間時，他坐在板凳上觀戰，現場鏡頭「掃到」他身上時，澳洲球迷鼓噪著「我們要羅培茲！」甚至對著他大喊MVP，讓這位31歲長人笑開懷，舉起手致意。

▲▼美國男籃大羅培茲。（圖／CFP）

▲澳洲迷呼喊要大羅培茲上場。（圖／CFP）

澳洲球迷對大羅培茲的「偏愛」讓美國隊主帥波波維奇一頭霧水，最後還真的指示把這位7呎長人換回場上；大羅培茲一開始笑著「推託」，但盛情難卻之下，他在終場前1分13秒再次登場，現場觀眾見狀樂得猛拍手，很多人還起立鼓掌，彷彿在歡迎自己國家隊的明星球員。

賽後連當地媒體都開玩笑問大羅培茲，當選了澳洲總理要怎麼做？他聽了忍不住大笑，「第一個問題就這麼猛，我覺得責任重大，已經準備好面對挑戰。」他坦言澳洲球迷對自己如此熱情，讓他感到很驚訝，「他們給我的愛很夢幻，我可能要傳訊息給柏加特(Andrew Bogut)，問他澳洲的職業聯賽如何，或許我該來這裡跟他一起打球。」

波波維奇則說，他完全搞不懂發生了什麼事，「我們試著保持專注，因為我們不想做蠢事，但我們最終還是屈服於這裡的球迷。」

▲▼美國男籃大羅培茲。（圖／CFP）

▲澳洲迷呼喊要大羅培茲上場。（圖／CFP）

關鍵字： 世界盃男籃男籃世界盃世籃賽美國隊大羅培茲波波維奇
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