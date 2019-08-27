運動雲

>

龍爭虎鬥格鬥賽全面升級31日開戰　武跆王台彰師大對決

ETtoday運動雲

▲▼武跆王賽事 。（圖／龍爭虎鬥格鬥賽大會提供）

▲武跆王賽事。（圖／WOTD-ETD提供，下同）

記者洪偵源／綜合報導

龍爭虎鬥（WOTD -Enter The Dragon，以下簡稱「WOTD-ETD」）格鬥賽31日在台北體育將進行今年度第2站賽事，當中包含「CMMA」、「武跆王」與「格鬥王」賽事全面升級，參戰選手更擴及歐美，競爭性也再往上提升。

WOTD-ETD賽事中最有特色的「武跆王」對決，武跆王與一般跆拳道不同拿掉選手的護具，以最原始的姿態戰鬥，加上比賽在八角籠內舉行，頗有回到昔日傳統護具激烈碰撞，美技不斷的年代。

請繼續往下閱讀...

本次武跆王賽事特別安排重現彰師大VS台師大的精采對戰。個人賽焦點，在一場女子62公斤級的對決，2009年香港東亞運銅牌孫愛奇迎戰代表詠瓅運動工作室的老將張詠渝，兩人已是十多年老戰友，同時屆時都會有一群龐大的粉絲團到現場助陣。

▲▼武跆王賽事 。（圖／龍爭虎鬥格鬥賽大會提供）

壓軸的「格鬥王」大賽，逐漸以「麻努」為藝名轉戰台灣綜藝界的「瑞士格鬥天才」仁飄零接受來自澳洲David Gillies戴子勳的挑戰。

任飄零不但是清大博士生，擁有柔道底子，還學過傳統武術與泰拳，拿過搏擊散打冠軍，也接觸角力訓練，多次在MMA賽事出戰，「任飄零」的名字就是因熱愛中華文化所取的名字

▲▼武跆王賽事 。（圖／龍爭虎鬥格鬥賽大會提供）

關鍵字： 龍爭虎鬥格鬥賽武跆王
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

U18世界盃／美國教頭關心爆頭　何恆佑霸氣回：打敗你們！

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

世籃賽／布朗砍19分率美國狂勝加國　米歇爾壓哨單手猛扣秀滯空力

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

搭私人飛機去客場初體驗　張育成菜鳥要搬啤酒箱

讀者回應

﻿

最新新聞

1羅培茲被澳洲迷狂喊MVP　波總不懂

2火腿出戰西武　王柏融連3場未先發

3鄧愷威7局9K無失分6連勝　連18局無責失

4龍爭虎鬥格鬥賽全面升級31日開戰

5菲律賓世籃賽12名單沒有克拉克森

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2于煥亞重返九太　李愷諺也加盟

3高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

4火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

5不愧上過MLB　昌仔2種球屠殺中職

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366