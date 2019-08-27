龍爭虎鬥格鬥賽全面升級31日開戰　武跆王台彰師大對決

▲武跆王賽事。（圖／WOTD-ETD提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

龍爭虎鬥（WOTD -Enter The Dragon，以下簡稱「WOTD-ETD」）格鬥賽31日在台北體育將進行今年度第2站賽事，當中包含「CMMA」、「武跆王」與「格鬥王」賽事全面升級，參戰選手更擴及歐美，競爭性也再往上提升。

WOTD-ETD賽事中最有特色的「武跆王」對決，武跆王與一般跆拳道不同拿掉選手的護具，以最原始的姿態戰鬥，加上比賽在八角籠內舉行，頗有回到昔日傳統護具激烈碰撞，美技不斷的年代。

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本次武跆王賽事特別安排重現彰師大VS台師大的精采對戰。個人賽焦點，在一場女子62公斤級的對決，2009年香港東亞運銅牌孫愛奇迎戰代表詠瓅運動工作室的老將張詠渝，兩人已是十多年老戰友，同時屆時都會有一群龐大的粉絲團到現場助陣。

壓軸的「格鬥王」大賽，逐漸以「麻努」為藝名轉戰台灣綜藝界的「瑞士格鬥天才」仁飄零接受來自澳洲David Gillies戴子勳的挑戰。

任飄零不但是清大博士生，擁有柔道底子，還學過傳統武術與泰拳，拿過搏擊散打冠軍，也接觸角力訓練，多次在MMA賽事出戰，「任飄零」的名字就是因熱愛中華文化所取的名字