世籃賽／菲律賓公佈最終12人名單　克拉克森無緣參戰

▲克拉克森因歸化問題，無緣參加今年世籃賽（圖／記者季相儒攝）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽開打進入最後倒數階段，菲律賓也確定了最終12人名單，將由歸化洋將布萊奇(Andray Blatche)領軍征戰；而騎士當家後衛克拉克森(Jordan Clarkson)因為仍無法被認定為本土球員，最終無緣本屆世籃賽。

先前菲律賓公佈的19人名單，克拉克森、布萊奇、史坦哈汀格(Christian Standhardinger)、普林格(Stanley Pringle)這些球員都在其中，不過根據FIBA規定，一隊最多僅能有一名歸化球員參戰，而菲律賓方面一直希望克拉克森能夠以本土球員出戰，但菲律賓卻遲遲無法證明他在16歲前就拿到菲律賓護照，使得FIBA認定克拉克森為歸化球員。因為菲律賓較弱的部分為內線，最終在歸化球員上，選擇了布萊奇，克拉克森等人將無緣今年世界盃。

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▲布萊奇（Andray Blatche）（圖／取自FIBA）

在確定歸化球員後，菲律賓也公佈了最後參加的12人名單，其中有5人在上一屆西班界盃中就曾經入選，分別為布萊奇、諾伍德(Gabe Norwood)、李(Paul Lee)、阿吉拉(apeth Aguilar)、以及5屆菲律賓聯賽MVP法耶多(June Mar Fajardo)。 除了這群老將之外，菲律賓今年也有不少的年輕球員入選，其中佩雷斯(CJ Perez)、博利克(Robert Bolick)、拉韋納(Kiefer Ravena)這3人都不超過25歲，博利克更只有23歲而已。今年菲律賓分在D組，同組的還有塞爾維亞、義大利、安哥拉，若要以小組前2晉級，有著一定難度。

▲菲律賓12人名單。（圖／翻攝IG／fibawc）