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李呈祐巴西柔術世界盃兒童灰帶組冠軍　首位台灣選手奪冠

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▲▼李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍。（圖／教練宋明諺提供）

李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍。(圖／教練宋明諺提供）(下圖同）

體育中心／綜合報導

屢屢在柔術場上表現優異的李呈祐在去年開始挑戰國際賽事，在連續挑戰沖繩公開賽，和日本東京國際公開賽都獲得冠軍之後，教練宋明諺評估李呈祐在亞洲同級別裡應該沒有對手，便開始思考挑戰世界最大巴西柔術組織IBJJF今年在美國拉斯維加斯舉辦的巴西柔術世界盃，代表台灣的李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍，這也是台灣有史以來的第一個巴西柔術世界冠軍。

IBJJF舉辦的世界盃是國際公認全球巴西柔術的最高殿堂，以巴西柔術為職業的選手往往都能因為奪得該比賽的冠軍而名利雙收。所以每年的比賽都匯集了來自世界各國的柔術高手為了爭奪柔術界裡的最高榮譽。

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▲▼李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍。（圖／教練宋明諺提供）

教練宋明諺表示:「其實知道世界盃賽程表之後就很替李呈祐擔心，因為對手都是來自世界各地的高手，其中更有尋求二連霸世界盃的冠軍選手，抵達美國後，呈祐因為時差和面臨世界大賽的緊張感，在賽前還吐了兩次。」

在世界盃當天的第一場比賽，即面對來自美國巴柔名校AOJ的強敵，沒想到來自台灣的李呈祐表現不俗，但是比賽不到兩分鐘，李呈祐的牙齒就因高強度的碰撞而出血，也許是因為疼痛更激發了鬥志，最後以對手料想不到的三角鎖方式，讓對方投降，也在強敵環伺的世界盃裡拿下首勝。

第二場是來自北京的對手，這一場對手雖然人高馬大，但是李呈祐的經驗和成熟度還足以應付。果然開賽不到一分鐘，呈祐就以美國鎖拿下第二勝，教練宋明諺開心的說:「連闖兩關，這是來美國前根本不敢想的，實在太幸運了。」

▲▼李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍。（圖／教練宋明諺提供）

第三場就是冠軍爭奪賽美國對手在前兩場的表現實在非常出色，兩場都是在30秒內以教科書般的十字固降伏對手，兩邊選手和親友都在等待搶奪世界冠軍，氣氛非常緊繃，教練宋明諺表示:「在等待的時間裡，我也不只一次安慰自己，如果只能拿到銀牌，那也已經非常難能可貴了。

結果代表台灣的李呈祐非常爭氣，而對手也真的不愧是冠軍選手比賽開始後，雙方都全力施展，有來有往在雙方各拿到一個優勢得分後，來自台灣的李呈祐搶到了全防禦和做了一個很深的十字絞攻擊這時對手卻惡意犯規，直接抓握並折彎呈祐的大拇指裁判立刻停止比賽，並與大會裁判長會議後宣判由代表台灣的李呈祐獲勝。

這個判決卻引來對手場邊親屬不滿，起了很大的爭執，最後由裁判及對方教練再度查看大會影片後，的確是對手惡意犯規差點折斷李呈祐的大拇指，最後沒有懸念由代表台灣的李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍，這也是台灣有史以來的第一個巴西柔術世界冠軍。

▲▼李呈祐獲得2019年IBJJF巴西柔術兒童灰帶組的世界冠軍。（圖／教練宋明諺提供）

關鍵字： 巴西柔術李呈祐
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