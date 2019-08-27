CBA／林韋翰加盟青島首秀　不敵象牙海岸世界盃隊

▲林韋翰首次披上青島戰袍亮相。（圖／青島國信雙星籃球俱樂部）

記者潘泓鈺／綜合報導

頂著SBL年度助攻王光環，CBA選秀會首輪第9順位加盟青島雙星的林韋翰，26日與象牙海岸國家隊進行的友誼賽首次亮相，上場26分鐘繳出6分、1籃板、2助攻、3抄截，最終球隊以60比78落敗。

以凈勝分+86擠下克麥隆的+78，驚險拿下世界盃非洲區資格賽最後一個出線名額的象牙海岸，與其他球隊一樣，提前抵達中國進行一系列熱身賽備戰世界盃。26日與青島雙星對決，此役青島派出全本土陣容，驗收夏天補強成果。

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儘管楊金蒙14分、王慶明13分、張騁宇與趙戊宏各有12分、10分進帳，4人得分雙位數，林韋翰則是6分、1籃板、2助攻、3抄截，仍以60比78不敵象牙海岸派出的國家隊主力。

象牙海岸今年世界盃與中國、委內瑞拉、波蘭共同分在A組，此役對於中國國家隊來說具有情蒐價值，因為他們首戰就是與象牙海岸碰頭。

林韋翰上個賽季在SBL裕隆屢屢用助攻寫歷史，12月28日對台銀半場傳出12助攻刷新紀錄，全場25分、20籃板成就歷史首位助攻雙20，4月2日對金酒攻下21分、10籃板、11助攻，成為隊史第2位大三元締造者，單季299次助攻歷史最多，同時也是史上第一位連霸助攻王，整季場均9.5分、3.8籃板、8.8助攻、1.8抄截囊括助攻王、年度最佳後場、年度第一隊3大獎項。