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不滿官方「烏龍案」說法　歐提茲親自雇人調查槍擊案

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歐提茲不捨基特退休。(圖／達志影像／美聯社)

▲歐提茲親自雇人調查槍擊案想了解自己為什麼被射。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

紅襪退役球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)於6月意外遭到槍擊，情況嚴重險丟命，雖然休息7週後已逐漸復原，但對於官方說法仍不服氣，據《ESPN》報導，歐提茲親自找來前警察局局長Ed Davis調查此事，想知道6月9日的槍擊案到底怎麼回事。

當地時間6月9日，歐提茲驚傳在家鄉多明尼加夜店遭流彈波及，子彈從下背部左側貫穿到腹部左側，情況危急隨即轉診到波士頓市區的麻省綜合醫院，在治療期間內，他一共接受三次手術，終於在7月出院回到家鄉休養。

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歐提茲可說是波士頓的精神指標，這位國民英雄的案件備受矚目，槍擊案發生後，一度傳出是兇嫌買兇殺人，但後來案情又出現反轉，首席檢察官羅德里奎茲(Alain Rodriguez)當時指出，歐提茲不是槍手的主要目標，而是他身旁的友人費南德茲(David Fernandez)，只是不小心遭到波及。

官方給予「烏龍事件」的說法後，多明尼加和美國方面就沒有再和歐提茲進行任何溝通，歐提茲發言人Joe Baerlein表示，「老爹」真的很想知道當天到底發生了什麼事，他不知道為什麼有人會傷害他，「他認為自己在這個國家沒有敵人，他總是幫助這裡的人。」

無法接受官方的說法，因此歐提茲特別找人調查此事，希望能弄清楚當天的一切，Ed Davis目前已經開始追查這起案件，同時他的公司也提供歐提茲一家人安全維護，在所有事情水落石出之前，Ed Davis方面拒絕任何採訪。

關鍵字： 烏龍案歐提茲老爹槍擊案
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