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世籃賽／阿根廷熱身賽大勝俄羅斯　主控卻扭傷腳踝

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▲世籃賽,阿根廷,俄羅斯,坎帕索(Facundo Campazzo)。（圖／CFP）

▲阿根廷主控坎帕索(Facundo Campazzo)扭傷腳踝，能否繼續征戰還是未知數。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

阿根廷在26日晚間與俄羅斯進行了熱身賽，身為傳統強權的阿根廷，終場以85比64輕鬆拿下勝利，老將史科拉(Luis Scola)則攻下13分。雖然贏球，但阿根廷就傳來惡耗，當家主控坎帕索(Facundo Campazzo)在第三節不幸扭傷腳踝，接下來能否繼續出戰還是未知數。

首節坎帕索以及布里席諾(Nicolas Brussino)分別在外圍飆三分球，帶隊打出6比0的開局，反觀俄羅斯卻陷入得分荒，單節僅有8分進帳，憑藉團隊攻勢，阿根廷首節就取得10分領先。進入次節後阿根廷攻勢不斷，一度領先達16分，不過在半場結束前，俄羅斯打出5比0小高潮，將分差追至28比39的落後。

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進入下半場後，阿根廷改往禁區猛攻，史科拉幾乎無人能擋，雖然俄羅斯曾一度將分差追到個位數落後，但阿根廷調整快速，三節打完仍有11分領先。帶著雙位落後勢進入決勝節的俄羅斯，儘管想努力追分，卻在關鍵時刻接連出現失誤，阿根廷更在最後一分鐘內打出7比0攻勢，一舉鎖定勝利，終場阿根廷就以85比64輕取俄羅斯。

全場阿根廷一共4人得分上雙，老將史科拉依舊發揮出色攻下13分，皇馬後衛戴克(Gabriel Deck)則攻下全場最高的17分、6籃板。俄羅斯方面，莫托維洛夫(Grigory Motovilov)攻下14分，是全隊最佳。

雖然阿根廷贏球，但對上的主力控衛坎帕索卻在第三節最後4分鐘時，要從三分線突破至禁區，過程中卻不慎踩到對手，造成右腳踝扭傷，接下來將進一步去檢查，能否出戰世籃賽還是未知數，不過阿根廷主帥表示，坎帕索確定不會出戰接下來對決西班牙的熱身賽。

▲世籃賽,阿根廷,俄羅斯,坎帕索(Facundo Campazzo)。（圖／CFP）

▲俄羅斯熱身賽21分不敵阿根廷。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽阿根廷俄羅斯坎帕索
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