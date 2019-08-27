霍華德1年約「零薪資保障」披湖人39號戰袍　歐尼爾稱不認識他

▲霍華德重返湖人。(圖／達志影像／美聯社)

記者游郁香／綜合報導

前聯盟第一中鋒霍華德(Dwight Howard)27日正式與湖人簽下1年260萬美金的非保障合約，第2度開啟紫金生涯，他也將成為首位披上湖人39號戰袍的球員。為了替他空出位置，洛城將裁掉今夏代表湖人打了4場夏季聯賽的前鋒霍爾曼(Aric Holman)。

美國《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)指出，霍華德與湖人簽訂的是「零薪資保障」的夏季合約，從10月21日起，每成功進入球隊大名單一天，每天能領到1萬4490美金的工資。湖人可能還會在合約中增加Exhibit 9條款，以確保若是「魔獸」在訓練營受傷，並在例行賽開打前被釋出，球隊只需要支付6000美金的補償金。

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湖人在正式簽下霍華德前，名單上已有20位簽約球員，因此他們裁掉了一名領Exhibit 10合約的22歲前鋒霍爾曼，為「魔獸」空出位置。這位擁有15年資歷的資深中鋒，將開啟個人第2段紫金生涯，披上39戰袍；他前一次為湖人效力是2012-13賽季，該季他打了76場比賽，繳出場均17.1分、12.4籃板，外帶2.4火鍋，但與當時的一哥布萊恩(Kobe Bryant)鬧不合，最終不歡而散。

▲霍華德離開洛城後曾在場上與布萊恩爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

這位33歲中鋒將頂替前十字韌帶受傷的卡森斯(DeMarcus Cousins)，與麥基(JaVale McGee)、戴維斯(Anthony Davis)一起扛起鞏固禁區的重任。霍華德無疑是他的世代最出色的中鋒之一，但他的態度常遭到質疑，加上他當初離開洛城後，曾在場上與布萊恩爆發衝突，湖人迷對他欠缺好感。

湖人傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)被美國八卦媒體《TMZ》問到，對老東家簽下霍華德有何看法時，也完全不給面子表示，「誰？我不認識他。」

▼歐尼爾(左)說他不認識霍華德。（圖／達志影像／美聯社）