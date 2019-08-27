美網／謝淑薇鏖戰3盤140分鐘　11次破發晉級64強

▲謝淑薇晉級64強 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

台灣一姐謝淑薇在美網單打首輪賽事，鏖戰長達140分鐘，最後以6比4、5比7、6比3擊敗世界排名155的斯洛伐克選手塞佩洛娃（Jana Cepelova）晉級64強。

此役為兩人生涯第二次交手，前一次為2016年吉隆坡女網賽，由謝淑薇獲勝。本戰為名副其實的破發大戰，謝淑薇雖然被破發9次，但也11度攻破對手發球局。首盤謝淑薇連續打破對手4個發球局，但自己也3次遭到破發。先來到5比3領先，謝淑薇先錯失兩個盤末點讓塞佩洛娃保發，等到自己發球局才以6比4先拿下首盤。

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第二盤前面8局雙方沒人能夠保發， 先發球的對手先來到6比5，第12局經過5次deuce，塞佩洛娃在第三個破發點終於拿下，7比5扳回一城。決勝盤謝淑薇照樣在首局破發，但在第四局被回破。但第七和第九兩局連續再破發，最終6比4、5比7、6比3勝出。

此役謝淑薇發出1個ACE但也發生4次雙發失誤，打出25記致勝球雖然比對手34個還少，但非受迫性失誤以48個佔上風。

晉級64強後，謝淑薇的下一輪對手將是23歲，世界排名44的非種子捷克女將慕秋娃（Karolina Muchova）。兩人生涯唯一交手是在今年的杜哈女網賽，慕秋娃直落二獲勝。

美網為謝淑薇單打成績最不出色的大滿貫賽事，過去有3次晉級至64強。因此若能再下一勝，將寫下個人最佳紀錄。