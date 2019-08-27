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2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽　UBA四強抗亞洲勁旅

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▲2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽，UBA四強將戰亞洲列強。（圖／廣盛運動提供）

▲2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽，UBA四強將戰亞洲列強。（圖／廣盛運動提供）

記者杜奕君／綜合報導

2019台灣&亞洲區大學籃球交流賽8/27(二)將於彰化縣立體育館開戰，參賽隊伍包含107學年度UBA聯賽4支成績優異的隊伍健行科大、義守大學、國立體大與輔仁大學，以及日本中京大學、印尼希望大學、菲律賓拿撒勒學校和馬來西亞砂勞越總會進行交流。

中華籃協謝典霖理事長表示，「台灣&亞洲區大學籃球交流賽創立的目的，即是邀請每年度UBA前四強與亞洲區的大學代表隊亦或是同年紀的國家代表隊進行交流，讓大專籃球能與職業籃球銜接，推展國內大專籃球運動，並提升大專籃球視野與風氣，也增加臺灣在國際間的能見度。」

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首屆賽事邀請到榮獲2019 東海大學錦標賽第一名的日本中京大學，而去年曾來臺灣移地訓練與東山高中進行交流；還有甫摘下2018東盟大學籃球賽印尼代表第二名佳績的印尼希望大學，今年5月也組隊來金門參加亞大三對三，並且拿下季軍。

另外還有在UAAP菲律賓大學籃球賽連拿4次冠軍獎座的菲律賓拿薩勒大學，其中8位球員就曾入選U19國家代表隊；以及2019馬來西亞職業籃球發展聯賽MPL D League前四強籃球實力的馬來西亞沙勞越籃球總會。

而地主隊則派出UBA大專籃球聯賽強權學校包括健行科大、義守大學、國立體大與輔仁大學，為了新學年的到來，每間學校在暑假都安排了滿滿的訓練與賽事，健行科大隊長林俊吉則表示，「無論遇到什麼樣的對手都會平常心面對，希望能打出團隊球風，也絕對會把冠軍留在臺灣。」

▲2019台灣＆亞洲區大學籃球交流賽，UBA四強將戰亞洲列強。（圖／廣盛運動提供）

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