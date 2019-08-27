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SBL／于煥亞重返九太　李愷諺3年約也加盟

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▲富邦賈西亞、米歇爾，金酒于煥亞。（圖／籃協提供）

▲于煥亞重新回到九太陣營，將擔任球隊後場要角。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

九太科技接手入主原金酒籃球隊，重返SBL後預計28日將正式召開記者會說明球隊未來願景。不過球隊在戰力補強上，已經有了初步動作。先前一度傳出將重返台啤效力的主力控衛于煥亞，確定新賽季將回到九太陣中效力，至於剛剛結束NBL冠軍戰返台的李愷諺，與台啤約滿後，也確定和九太簽下3年合約加盟。

九太重返SBL戰場，除了目前有約在身的11名本土球員外，近日也開始積極補強動作，原先就和金酒尚有合約的于煥亞，在九太確定接手球隊後，也確定不會轉往台啤，而是重新回到九太陣營效力。

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于煥亞表示，「既然決定回到九太陣營，新賽季的最大目標就是要幫助球隊再創佳績，個人表現也能持續提升，替球隊做出更大貢獻。」

另外，第16季SBL結束後轉戰NBL廣西威壯效力，並隨隊一路殺入冠軍決賽的李愷諺，在與台啤約滿後，日前也正式與九太簽下3年合約加盟。

李愷諺說，「來到九太這個新環境，自己抱持著從零出發的心態，就跟當年拿下SBL第14季新人王一樣，雖然開季一度因傷缺陣，但上了場就是把自己擅長的貢獻出來，希望能盡一切努力幫助球隊。」

九太在于煥亞、李愷諺兩名具備國手級資歷的後場球員加入後，整體戰力確實也大有提升，在重返SBL賽場後，球隊首個賽季表現也值得高度期待。

▲▼SBL新莊例行賽,台啤vs.富邦。李愷諺（圖／記者李毓康攝）

▲李愷諺與九太簽下3年合約，SBL新賽季將轉隊發展。（圖／資料照）

關鍵字： 于煥亞李愷諺九太九太科技SBL籃球金酒
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