李智凱備戰世錦賽鞍馬難度再提升　還要拚團隊進東奧

▲李智凱接下來鞍馬強度會再提升。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／高雄報導

體操「鞍馬王子」李智凱目前正在備戰10月世錦賽，期盼能一舉拿下東京奧運門票，教練林育信表示，近況調整良好，屆時會將難度提升到6.7分，期盼李智凱能更加穩定且注意健康控管，堅持到奧運。

上屆里約奧運，李智凱拿下參賽門票，卻在資格賽失誤落馬，沒能挑戰奪牌，但跌倒後李智凱跳得更高，接連在2017台北世大運、2018亞運於鞍馬摘金，今年的拿坡里世大運更完成連霸，穩定朝東京奧運邁進。

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林育信表示，目前李智凱狀況調整非常好、穩定度很高，拿下鞍馬奧運資格沒有問題，「世錦賽希望能挑戰難度6.7分，目前還沒在比賽中用過，但平常訓練測試是非常成功。」

對於將在世錦賽挑戰更高難度，李智凱也表示還在做一系列的訓練和計劃，一切照著教練的步調走，「接下來9月的法國賽如果有機會也會嘗試看看，期盼自己能有更好的表現。」

和上次首度挑戰奧運的緊張不同，李智凱這次希望能把所有不確定性排除，「準備最好的自己，把握每次訓練和比賽的一會，在東京奧運發揮出來，不要留下任何遺憾。」

除了李智凱，唐嘉鴻在去年亞運、今年世大運都拿下單槓金牌，兩人搭檔徐秉謙也奪下今年世大運男子成隊銀牌，讓體操界燃起以成隊之姿闖進奧運的希望。今年世錦賽，李智凱、唐嘉鴻除了單項要力拼前三以外，也期盼團隊能贏得前9名，獲得奧運滿額的4張參賽門票，帶領更多人走向奧運殿堂。