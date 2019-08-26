運動雲

>

李智凱備戰世錦賽鞍馬難度再提升　還要拚團隊進東奧

ETtoday運動雲

▲李智凱。（圖／記者顏如玉攝）

▲李智凱接下來鞍馬強度會再提升。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／高雄報導

體操「鞍馬王子」李智凱目前正在備戰10月世錦賽，期盼能一舉拿下東京奧運門票，教練林育信表示，近況調整良好，屆時會將難度提升到6.7分，期盼李智凱能更加穩定且注意健康控管，堅持到奧運。

上屆里約奧運，李智凱拿下參賽門票，卻在資格賽失誤落馬，沒能挑戰奪牌，但跌倒後李智凱跳得更高，接連在2017台北世大運、2018亞運於鞍馬摘金，今年的拿坡里世大運更完成連霸，穩定朝東京奧運邁進。

請繼續往下閱讀...

林育信表示，目前李智凱狀況調整非常好、穩定度很高，拿下鞍馬奧運資格沒有問題，「世錦賽希望能挑戰難度6.7分，目前還沒在比賽中用過，但平常訓練測試是非常成功。」

對於將在世錦賽挑戰更高難度，李智凱也表示還在做一系列的訓練和計劃，一切照著教練的步調走，「接下來9月的法國賽如果有機會也會嘗試看看，期盼自己能有更好的表現。」

和上次首度挑戰奧運的緊張不同，李智凱這次希望能把所有不確定性排除，「準備最好的自己，把握每次訓練和比賽的一會，在東京奧運發揮出來，不要留下任何遺憾。」

除了李智凱，唐嘉鴻在去年亞運、今年世大運都拿下單槓金牌，兩人搭檔徐秉謙也奪下今年世大運男子成隊銀牌，讓體操界燃起以成隊之姿闖進奧運的希望。今年世錦賽，李智凱、唐嘉鴻除了單項要力拼前三以外，也期盼團隊能贏得前9名，獲得奧運滿額的4張參賽門票，帶領更多人走向奧運殿堂。

關鍵字： 李智凱鞍馬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

泰國「老鷹」因Gail勇闖《聲林2》　 飆唱那英《默》中文超標準

推薦閱讀

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

世籃賽／布朗砍19分率美國狂勝加國　米歇爾壓哨單手猛扣秀滯空力

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

世籃賽／大陸隊再輸巴西傷了郭艾倫　丁彥雨航確定無法歸隊

現今選手資源豐富　陳詩欣：更要以任務取向去努力並回饋

張育成大聯盟第3戰敲三壘打　印地安人隊史29年第1人

李智凱備戰世錦賽鞍馬難度再提升　還要拚團隊進東奧

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

熱門新聞

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

U18世界盃／看到高中大物好興奮　赫猛：叫兄弟多簽幾個

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

世籃賽／布朗砍19分率美國狂勝加國　米歇爾壓哨單手猛扣秀滯空力

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

世籃賽／大陸隊再輸巴西傷了郭艾倫　丁彥雨航確定無法歸隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2陳詩欣：選手要以任務取向去努力

3李智凱備戰世錦賽鞍馬難度再提升

4潘威倫下二軍　挑戰142勝再等10天

5美國狂勝加國　米歇爾壓哨滯空猛扣

熱門新聞

1Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

2高中大物多　赫猛：叫兄弟多簽幾個

3火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

4美國狂勝加國　米歇爾壓哨滯空猛扣

5伍鐸確定領機票！班華德下周先發

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366