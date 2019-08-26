奧運金牌陳詩欣幫自己戴桂冠　郭婞淳盼霸氣再破世界紀錄

▲郭婞淳表示要再打破世界紀錄。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／高雄報導

東京奧運舉重奪牌熱門「舉重女神」郭婞淳，26日出席雅典一日雙金15周年茶會，接受當年拿下奧運首金的陳詩欣頒發桂冠，她興奮表示，希望能擁有和陳詩欣一樣的霸氣與勇氣，在世錦賽、東京奧運中打破自己的世界紀錄。

國訓中心舉辦從雅典看東京，雅典一日雙金15周年茶會，邀請當年拿下奧運首金的陳詩欣和第二金的朱木炎到場為正在準備東京奧運的選手們鼓勵，而過去練過柔道的郭婞淳，在頒發桂冠時由陳詩欣戴上，她表示非常希望透過這樣的鼓勵，讓自己接下來能更有霸氣和勇氣，展現出毫無畏懼的心，拿下好成績。

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能為郭婞淳戴上桂冠，陳詩欣也表示自己非常榮幸，「她是非常優秀的選手，我看過她的影片，她真的很不簡單，願意吃苦、有韌性，因此也希望我的桂冠能給她帶來幸運，在奧運殿堂中有所加持。」

▲陳詩欣(右)為郭婞淳戴上桂冠。（圖／記者顏如玉攝）



郭婞淳剛剛結束日本移地訓練，接下來將參與在泰國舉辦的世錦賽，期盼能一舉拿下東京奧運資格，她透露這次的開把重量都會有所提升，「抓舉應該會是102到103公斤、挺舉132到133公斤，這是亞錦賽後我給自己的目標，只要跟別人拉開距離，就會給別人壓力，相對地自己就比較有信心。」

郭婞淳2017年在台北世大運舉重女子58公斤級中，以抓舉107公斤，破世界紀錄的挺舉142公斤、總和以249公斤為台灣留下金牌，接著配合東京奧運轉戰59公斤級，就在今年4月的亞錦賽中，以抓舉106公斤破世界紀錄、挺舉以137公斤也破世界紀錄，總和243公斤再破世界紀錄之姿，個人勇摘三金。

儘管已經站上世界之巔，但郭婞淳並不滿足於此，「我還有目標，希望在世錦賽中再破自己於59公斤級的世界紀錄以外，還希望能在奧運中打破舊量級(58公斤級)的世界紀錄，希望能一直突破自己。」