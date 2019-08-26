雅典奧運雙金朱木炎、陳詩欣　盼東奧好手相信自己努力拼搏

▲陳詩欣(右)、朱木炎出席「從雅典看東京」，雅典一日雙金15周年茶會，。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／高雄報導

東京奧運倒數333天，國訓中心26日舉行「從雅典看東京」雅典一日雙金15周年傳承茶會，當年為台灣拿下金牌的跆拳道好手朱木炎、陳詩欣特別到場，為多位東京奧運黃金計畫選手包括郭婞淳、李智凱等人戴上象徵傳承的桂冠，期盼能給後輩更多鼓勵，努力爭取奧運金牌。

2004年雅典奧運，陳詩欣在8月26日於跆拳道為台灣摘下奧運史上首金，接著朱木炎也拿下金牌，一日雙金寫下台灣紀錄，2019年的同一天，許多好手也正準備著2020年的東京奧運，在這15周年，陳詩欣、朱木炎特別出席傳承茶會，期盼將自身經驗交給後輩，再度於奧運中締造佳績。

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黃金計畫中包括舉重郭婞淳、體操李智凱、拳擊陳念琴、空手道文姿云、射箭譚雅婷、林佳恩、魏均珩、高浩文及其教練們都到場，接手陳詩欣、朱木炎戴上的桂冠，另外朱木炎也帶來當年的金牌，要和大家一同在東京「搶金」。

▲朱木炎帶來當年的金牌和後輩一同「搶金」。（圖／記者顏如玉攝）



「相信自己、相信教練、相信團隊，用盡全力去拚鬥，我相信他們都會有很好的成績。」朱木炎說，他非常看好這些選手能在東京拿下好成績，而陳詩欣也提醒選手，即使離目標很接近，還是不要忘記照顧好身體、調適好心裡，以最佳狀態迎戰奧運。

雖然本次跆拳道選手沒有列在黃金計畫中，但朱木炎仍相信還是有機會拿下奧運門票，「很多比賽都還是會有黑馬出現，雖然現在成績沒有很理想，但我看到大家沒有放棄仍持續努力訓練，只要不放棄就有可能，亞洲區還有4個名額可以去搶。」

過去朱木炎曾頒發最佳新人獎給予拳擊好手陳念琴，今他也特別給予陳念琴及教練柯文明鼓勵，「從那時候就關注陳念琴到現在，進步很多，我覺得她真的很有希望在奧運奪牌、奪金，畢竟世錦賽都奪冠了，很看好她。」

▲雅典雙金15周年茶會。（圖／記者顏如玉攝）