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U18世界盃／王彥程旅日忐忑的心　陳冠宇給正面建議

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▲王彥程（右）與穀保家商「蔡董」蔡明堂。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王彥程（右）與穀保家商「蔡董」蔡明堂。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

即將旅日的王彥程，這次U18世界盃是他與栽培他的教練團並肩作戰的戰役，王彥程高三因傷起伏，好不容易最近找回手感，信心指數達7成，他希望能扮演以身作則的角色，在業餘終戰好好表現。

王彥程參加U18世界盃前與日職樂天金鷹簽下合約，選擇旅日之路坦言心情緊張，有點忐忑不安，他也向旅日前輩、同為穀保家商畢業的左投陳冠宇詢問意見，王彥程表示，「冠宇學長說要很拚，這條路也很辛苦，不過他也說慢慢來，先適應為主，急著表現想上一軍可能會有反效果。」

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王彥程坦言，「畢竟是外國人壓力會很大。」對此樂天的球探也曾給他正面回應，「樂天球員感情都還不錯，如果在台灣沒有被排擠的問題，在那邊也不會有。」王彥程也期待以這次表現來回報給栽培他的穀保家商「蔡董」及教練團，並且作為轉換到職棒的第一步。

去年U18亞青對日本完投勝一戰成名，讓他高三飽受壓力，而且因傷所苦，從玉山盃青棒錦標賽找回手感，這次U18世界盃教練團將他定位為中繼投手，王彥程說，「準備不同，要算好熱身時間，而且心態上登板就要拿出三振的功力。」

目前慢慢找回信心7成，但還有3成缺乏實戰的感覺，26日原訂先發但因雨取消比賽，27日將中繼調整，由於陣中也有國際賽經驗較不足的投手，王彥程也鼓勵他們當作一般比賽看待，放輕鬆去享受。

關鍵字： U18世界盃中華隊王彥程
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