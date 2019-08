世籃賽／布朗砍19分率美國狂勝加國　米歇爾壓哨單手猛扣秀滯空力

▲美國男籃米歇爾。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

被評為星度不足的美國「夢13隊」前役意外遭澳洲逆轉落敗,中斷國際賽78連勝,不過他們很快在26日晚間對上加拿大的熱身賽反彈;綠衫軍潛力小將布朗(Jaylen Brown)砍下全隊最高的19分,未來之星米歇爾(Donovan Mitchell)貢獻12分,還大秀滯空能力,上演壓哨「空中接力」單手猛扣,聯手率隊以84比68慘電加國。

Donovan Mitchell ends the first half with 12 PTS & this dunk! #USABMNT pic.twitter.com/EeIYeb5RU7