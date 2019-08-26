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世籃賽／布朗砍19分率美國狂勝加國　米歇爾壓哨單手猛扣秀滯空力

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▲▼美國男籃米歇爾、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

被評為星度不足的美國「夢13隊」前役意外遭澳洲逆轉落敗，中斷國際賽78連勝，不過他們很快在26日晚間對上加拿大的熱身賽反彈；綠衫軍潛力小將布朗(Jaylen Brown)砍下全隊最高的19分，未來之星米歇爾(Donovan Mitchell)貢獻12分，還大秀滯空能力，上演壓哨「空中接力」單手猛扣，聯手率隊以84比68慘電加國。

不僅美國隊面臨嚴重的「辭退潮」，原本培訓名單上有17名NBA球員的加拿大更淒慘，現在確定參賽的NBA球員只有名氣不大的魔術中鋒柏區(Khem Birch)；至於今夏轉戰國王的控衛喬瑟夫(Corey Joseph)是否會出征世界盃，消息一直反反覆覆，主帥納斯(Nick Nurse)26日賽後受訪時表示，「就我所知，他說他明天會搭上(前往中國)的飛機。」

少了灰狼主戰前鋒威金斯(Andrew Wiggins)、騎士中鋒湯普森(Tristan Thompson)、金塊新生代後場明星莫瑞(Jamal Murray)和熱火7呎長人歐利尼克(Kelly Olynyk)等NBA球星坐鎮，加拿大成了實力普通的隊伍，熱身賽表現也不理想，經驗不足更是大問題；此役對上美國隊，首節就陷入得分荒，被打出20比9的攻勢。

▲▼美國男籃米歇爾、布朗。（圖／CFP）

▲美國男籃米歇爾。（圖／CFP）

儘管兩隊的外線手感都很冰冷，美國隊三分球14投2中、加拿大23投6中，但美國男籃加強了防守，次節打完一半只讓對手得到18分，保持雙位數領先。加拿大次節後段一度追到5分差，但綠衫軍小將布朗與米歇爾接連跳出來滅火，再次拉開差距。

米歇爾還在上半場終了前，利用對手失誤上演快攻反擊，大秀「空中接力」單手猛扣，展現驚人的滯空能力，這記壓哨灌籃也讓美國隊帶著46比31、15分領先進入下半場。加拿大下半場未能封鎖對手火力，反倒被拉開分差，美國隊終場以84比68大勝。

此役美國隊得分火力最兇猛的，是從板凳出發、披上9號戰袍的布朗，他僅打了19分鐘，就以11投8中攻下19分，另有3籃板；核心主控華克(Kemba Walker)和米歇爾各貢獻12分；中鋒透納(Myles Turner)繳出10分、15籃板的雙十數據。

▲▼美國男籃米歇爾、布朗。（圖／CFP）

▲美國男籃布朗。（圖／CFP）

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