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U18世界盃／「什麼緣份！」赫猛探班找美國教頭敘舊　

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▲中信兄弟洋投赫猛來到U18台美對抗賽，找大學教頭萊格特敘舊。（圖／翻攝自赫猛IG）

▲中信兄弟洋投赫猛現身U18台美對抗賽，找大學教頭萊格特敘舊。（圖／翻攝自赫猛IG）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊26日與美國對抗賽第3戰，中信兄弟洋投赫猛現身台體大棒球場，與大學教頭、也是本屆美國隊總教練萊格特（Jack Leggett）敘舊。兩人已經有8年沒有見面，赫猛笑說：「是什麼樣的緣份讓我們在台灣相見！」

中職今天沒有比賽，趁著休假日來到台體大球場與萊格特敘舊，赫猛表示，我們就是聊聊彼此的近況，互相開開玩笑，因為兩人很久沒有見面了，而且我們在美國都住同個城市，現在竟在台灣見面，到底是什麼緣分讓我們在台灣相見。

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美國教頭萊格特曾六度率領克萊門森大學闖進NCAA大專世界大賽，赫猛也是他帶出來的子弟兵。而在赫猛眼中，萊格特就像是人生導師般的存在，「他不僅是導師的角色，也像是父親，什麼問題都能夠找他聊，像是生活中的一盞明燈一個依靠。」

赫猛對這位教頭一直抱著感恩的心，幫助他走上職棒球員這條道路，「他是我打職棒球的原因，因為我來自美國一個很小的城鎮，是他給我機會去大學打球，給我很多的鼓勵。」赫猛說。

此外，赫猛也把握時間向這群美國高中大物分享職棒經驗，並勉勵這些小球員，「穿上美國國家隊戰袍，是很難能可貴的經驗，希望這些小朋友好好珍惜為國家隊奮戰的時光。」

關鍵字： 中信兄弟赫猛U18世界盃
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