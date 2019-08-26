馬大偉解盤／紅雀@釀酒人　「拆」莊 買紅雀不讓分

▲紅雀溫恩萊特。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月27日單場賽事，由聖路易紅雀作客密爾瓦基釀酒人，目前運彩盤口開出釀酒人讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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釀酒人岡薩雷茲(Gio Gonzales)本季防禦率3.64，帳面看來不錯，但每次先發局數都短短，過去10場出賽僅1場投到第6局。上週對紅雀5局掉1分，無關勝敗。

紅雀溫萊特(Adam Wainwright)本季防禦率4.51，上週先發面對釀酒人5局失5分敗投，其中4分集中在第1局。本季他主客場表現差距大，客場防禦率高達6.64，不太妙。

莊家思維分析

紅雀想鞏固國聯中區寶座，釀酒人則在拚外卡，雙方都有強烈求勝渴望，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場釀酒人賠率為1.77，認為釀酒人勝率約56%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買紅雀不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

正常盤走正常分析，對我來說兩隊先發等級差不多，溫萊特客場數據差，但岡薩雷茲沒續航力，交手給隊友一樣充滿很多不確定性。而紅雀近況超好，近16場13勝，跟順的走，是玩美棒很重要的一個點。

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