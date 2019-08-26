運動雲

>

馬大偉解盤／紅雀@釀酒人　「拆」莊 買紅雀不讓分

ETtoday運動雲

▲紅雀王牌投手韋恩萊特復出。（圖／達志影像／美聯社）

紅雀溫恩萊特。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月27日單場賽事，由聖路易紅雀作客密爾瓦基釀酒人，目前運彩盤口開出釀酒人讓分、大小9.5分。

先發投手分析

請繼續往下閱讀...

釀酒人岡薩雷茲(Gio Gonzales)本季防禦率3.64，帳面看來不錯，但每次先發局數都短短，過去10場出賽僅1場投到第6局。上週對紅雀5局掉1分，無關勝敗。

紅雀溫萊特(Adam Wainwright)本季防禦率4.51，上週先發面對釀酒人5局失5分敗投，其中4分集中在第1局。本季他主客場表現差距大，客場防禦率高達6.64，不太妙。

莊家思維分析

紅雀想鞏固國聯中區寶座，釀酒人則在拚外卡，雙方都有強烈求勝渴望，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場釀酒人賠率為1.77，認為釀酒人勝率約56%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買紅雀不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

正常盤走正常分析，對我來說兩隊先發等級差不多，溫萊特客場數據差，但岡薩雷茲沒續航力，交手給隊友一樣充滿很多不確定性。而紅雀近況超好，近16場13勝，跟順的走，是玩美棒很重要的一個點。

個人平台近13周有11周爽賺，歡迎上我平台跟我的注單一起賺 www.pressplay.cc/davidma或搜尋馬大偉。更多優質運彩分析師請上運彩貓平台 : www.wwincat.com

關鍵字： 馬大偉馬大偉解盤
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／九太科技確定接手金酒　28日記者會公布總教練

U18世界盃／猛！棒打美國155火球　林吳晉瑋雙刀出鞘

世羽賽／桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本帶走2冠3亞軍最風光

中職／1分差贏象止4連敗　洪總讚比賽好看：連我都冒汗

中職／林威助的二軍阪神日　日本林太太們衝嘉義看老公

熱門新聞

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／九太科技確定接手金酒　28日記者會公布總教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2中華抗美因雨取消　王彥程嘆可惜

3U18台美戰赫猛探班找教頭敘舊　

4馬大偉解盤　買紅雀不讓分

5U18日本熱身賽　佐佐木朗2K飆156公里

熱門新聞

1張育成大聯盟首安、三壘安和美技

2火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

3U15中華裁定亞軍　林孟佶雙冠王

4伍鐸確定領機票！班華德下周先發

5Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366