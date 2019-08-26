運動雲

>

U18世界盃／跟林子豪競爭先發　王順和燃起鬥志：更想拚

ETtoday運動雲

▲新北U18，王順和跑回超前分。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊王順和。（圖／記者楊舒帆攝）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊三壘手王順和和林子豪都是攻守俱佳的球員，即便兩人都是好隊友，但三壘先發只有一個，彼此間勢必存在著競爭，王順和對此表示，這樣的刺激讓他更有企圖心去爭取三壘先發。

中華隊與美國隊前2場對抗賽中，都是由林子豪擔任先發，王順和則是在第2戰替補上陣，而彼此間的競爭激發王順和的企圖心，他說各憑本事：「把握上場時間好好表現，全力以赴拚先發。」

請繼續往下閱讀...

林子豪出賽2場7打數敲出1支安打，王順和目前1打數沒有安打，談到兩人之間的差異性，王順和認為兩人防守能力都差不多，但欣賞林子豪打擊實力，打擊比較穩定，自己反而沒有這麼穩。

王順和從國小打棒球至今，從未穿過中華隊球衣，今年是他的人生初體驗，王順和直呼很不可思議，以前沒有什麼機會，現在很開心終於把握住機會。首次入選很多事情都很新鮮，他說：「國家隊氣氛完全不同，大家都很競爭，我也更想努力拚出成績。」

台美對抗賽第3戰王順和被安排擔任先發三壘手、打第七棒。為了這一場比賽，他準備了許久，「教練有給美國隊投手的影片，昨天晚上有特別做意象訓練，針對對手的直球、變化球去模擬打擊。」王順和說。

▲林子豪。（圖／記者王真魚攝）

▲U18中華隊林子豪。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： u18世界盃中華隊王順和
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

推薦閱讀

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／九太科技確定接手金酒　28日記者會公布總教練

U18世界盃／猛！棒打美國155火球　林吳晉瑋雙刀出鞘

世羽賽／桃田賢斗連霸、辛度奪首冠　日本帶走2冠3亞軍最風光

中職／1分差贏象止4連敗　洪總讚比賽好看：連我都冒汗

中職／林威助的二軍阪神日　日本林太太們衝嘉義看老公

熱門新聞

影／張育成大聯盟首安出爐　還有三壘安打和守備美技

中職／150公里火球爆頭太恐怖　伯納也擔心小朋友傷勢

U15亞洲盃／深圳下雨中華隊裁定亞軍　林孟佶投手雙冠

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

SBL／九太科技確定接手金酒　28日記者會公布總教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2中華抗美因雨取消　王彥程嘆可惜

3U18台美戰赫猛探班找教頭敘舊　

4馬大偉解盤　買紅雀不讓分

5U18日本熱身賽　佐佐木朗2K飆156公里

熱門新聞

1張育成大聯盟首安、三壘安和美技

2火球爆頭太恐　伯納也擔心傷勢

3U15中華裁定亞軍　林孟佶雙冠王

4伍鐸確定領機票！班華德下周先發

5Kobe要球他沒給還出手？林書豪解釋

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366