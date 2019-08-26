U18世界盃／跟林子豪競爭先發　王順和燃起鬥志：更想拚

▲U18中華隊王順和。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

U18中華隊三壘手王順和和林子豪都是攻守俱佳的球員，即便兩人都是好隊友，但三壘先發只有一個，彼此間勢必存在著競爭，王順和對此表示，這樣的刺激讓他更有企圖心去爭取三壘先發。

中華隊與美國隊前2場對抗賽中，都是由林子豪擔任先發，王順和則是在第2戰替補上陣，而彼此間的競爭激發王順和的企圖心，他說各憑本事：「把握上場時間好好表現，全力以赴拚先發。」

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林子豪出賽2場7打數敲出1支安打，王順和目前1打數沒有安打，談到兩人之間的差異性，王順和認為兩人防守能力都差不多，但欣賞林子豪打擊實力，打擊比較穩定，自己反而沒有這麼穩。

王順和從國小打棒球至今，從未穿過中華隊球衣，今年是他的人生初體驗，王順和直呼很不可思議，以前沒有什麼機會，現在很開心終於把握住機會。首次入選很多事情都很新鮮，他說：「國家隊氣氛完全不同，大家都很競爭，我也更想努力拚出成績。」

台美對抗賽第3戰王順和被安排擔任先發三壘手、打第七棒。為了這一場比賽，他準備了許久，「教練有給美國隊投手的影片，昨天晚上有特別做意象訓練，針對對手的直球、變化球去模擬打擊。」王順和說。

▲U18中華隊林子豪。（圖／記者王真魚攝）